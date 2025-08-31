Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 33χρονη γυναίκα - Σοβαρά τραυματισμένη

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Γυναίκα 33 ετών, υπήκοος Ρουμανίας, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών.

Το όχημα οδηγούσε ένας άνδρας 58 ετών. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί σοβαρά.

Η τραυματίας διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την υγεία της.

Σύμφωνα με τις αρχές, στον οδηγό του οχήματος έγιναν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Ο 58χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό.

