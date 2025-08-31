Μίλησε για τα τροχαία και λίγο μετά «έσβησε» ο αδερφός της - Θρήνος για το ζευγάρι στην Εύβοια

Η τραγική ειρωνεία δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο, καθώς η ίδια η Μαρία Καράπα είχε μιλήσει για τα τροχαία της περιοχής, χωρίς να γνωρίζει ότι λίγο καιρό μετά, θα έχανε τον αδελφό και τη νύφη της με τόσο σπαρακτικό τρόπο

Μίλησε για τα τροχαία και λίγο μετά «έσβησε» ο αδερφός της - Θρήνος για το ζευγάρι στην Εύβοια
Ένα οδυνηρό «γιατί» πλανάται πάνω από τη Νέα Λάμψακο Ευβοίας, όπου σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου, η τοπική κοινωνία αποχαιρετά το ζευγάρι που χάθηκε τόσο άδικα σε τροχαίο στο Αλιβέρι. Ο 44χρονος Γιάννης Καράπας και η 41χρονη σύζυγός του Λίλα Κρόκου άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο με διαφορά λίγων ωρών βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους και ορφανεύοντας τα τρία τους παιδιά.

Τραγική ειρωνεία που μοιάζει βγαλμένη από σενάριο είναι πως η αδελφή του Γιάννη, η γνωστή δημοσιογράφος Μαρία Καράπα, είχε πριν λίγους μήνες μιλήσει δημόσια για το φλέγον ζήτημα των θανατηφόρων τροχαίων στην Εύβοια. Είχε καταγγείλει ότι οι δρόμοι του νησιού γίνονται καθημερινά παγίδες θανάτου. Δεν ήξερε τότε ότι θα έρθει η μέρα που θα γράψει η ίδια για τον δικό της αδελφό.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, σε επαρχιακό δρόμο κοντά στην παραλία Ποντικού, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο τζιπ, υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και αμέσως μετά τα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Ο Γιάννης Καράπας σκοτώθηκε ακαριαία. Η Λίλα διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια στο Θριάσιο, σε κρίσιμη κατάσταση. Πάλεψε για σχεδόν δύο ημέρες, αλλά δεν τα κατάφερε. Ξημερώματα Σαββάτου, άφησε την τελευταία της πνοή, ακολουθώντας τον σύντροφο της ζωής της.

Προφητικά λόγια που «καίνε»

Μερικούς μήνες πριν, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ, η Μαρία Καράπα είχε μιλήσει για τα τροχαία στην περιοχή, δηλώνοντας με πόνο ότι συχνά καταγράφει στο ρεπορτάζ της ανθρώπους που γνωρίζει προσωπικά και καταλήγουν θύματα της ασφάλτου.

«Το μεγάλο πρόβλημα της Χαλκίδας είναι το κυκλοφοριακό. Η Εύβοια βριθεί δυστυχημάτων τα οποία με μεγάλη δυσκολία και στεναχώρια καλύπτουμε, καθώς πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους καταγράφουμε στα ρεπορτάζ μας, καταλήγουν να είναι θύματα ή τραυματίες τροχαίων που τους γνωρίζουμε», είχε πει τότε.

Το σπαρακτικό αντίο

Σε μια λιτή αλλά συγκλονιστική ανάρτηση στο Facebook, η Μαρία Καράπα αποχαιρέτησε τον αδελφό και τη νύφη της με λέξεις που ραγίζουν καρδιές:
«Καλό ταξίδι ψυχές μου. Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά. Σας αγαπώ για πάντα».

Το «τελευταίο αντίο» σήμερα στη Νέα Λάμψακο

Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Καράπα και τη Λίλα Κρόκου θα τελεστεί σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα, στη Νέα Λάμψακο Ευβοίας.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν φιλανθρωπικά ιδρύματα της περιοχής που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη.

