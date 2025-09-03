Ηράκλειο: Εμπρησμός τα ξημερώματα σε ΙΧ σε πιλοτή πολυκατοικίας - Στον πρώτο όροφο οι φλόγες

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στο Ηράκλειο, όταν ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο μέσα σε πιλοτή πολυκατοικίας. Οι φλόγες έγλειφαν τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου, με τους κατοίκους, έντρομους, να ξυπνούν από τον κίνδυνο.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί περαιτέρω. Ωστόσο, οι ζημιές ήταν σημαντικές τόσο στο όχημα όσο και στα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το patris.gr.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό στην ίδια πολυκατοικία μέσα σε λίγα χρόνια, γεγονός που οδηγεί τις έρευνες προς την κατεύθυνση του εμπρησμού. Το όχημα ανήκει σε έναν ηλικιωμένο άνδρα, για τον οποίο οι αρχές δεν είχαν λόγο να τον υποψιαστούν για κάποια διαμάχη.