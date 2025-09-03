Άγρια συμπλοκή στα στενά της Μυκόνου ανάμεσα σε αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες (βίντεο)

Ένα, δυστυχώς όχι πρωτοφανές, περιστατικό σημειώθηκε στη Μύκονο όταν μια ομάδα μεθυσμένων Ιταλών τουριστών τσακώθηκε με αστυνομικούς με την... κλωτσοπατινάδα να καταγράφεται σε βίντεο από τον YouTuber Χρήστο Γιαννέλη.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο παρέες νεαρών Ιταλών διαπληκτίστηκαν έντονα μεταξύ τους. Οι φωνές και οι ύβρεις εξελίχθηκαν γρήγορα σε σωματική βία, με γροθιές και σπρωξίματα.

Όταν έφτασε η αστυνομία για να επιβάλει την τάξη, οι τουρίστες αντέδρασαν με απρόσμενη επιθετικότητα. Αντί να συμμορφωθούν, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι αναγκάστηκαν να παλέψουν για να τους ακινητοποιήσουν.

Η σκηνή εξελίσσεται μέσα σε φωνές, με πλήθος περαστικών να παρακολουθεί έκπληκτο.

Τελικά, μετά από αρκετά λεπτά άγριας συμπλοκής, οι αστυνομικοί κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου. Τους πέρασαν χειροπέδες και τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της Μυκόνου, βάζοντας τέλος στην αναταραχή που προκάλεσαν.