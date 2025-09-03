Πάτρα: Αύριο η κηδεία του 27χρονου που οδηγός ΙΧ τράκαρε και εγκατέλειψε αιμόφυρτο

Βαρύ πένθος σκεπάζει την Πάτρα μετά τον θάνατο του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα το πρωί της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, στην Εθνική Οδό, στο ύψος της οδού Αμερικής.

Η είδηση συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, με συγγενείς και φίλους να αφήνουν λουλούδια και κεριά στο σημείο της τραγωδίας, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσουν τον ξαφνικό χαμό του νεαρού.

Η κηδεία του Δημήτρη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα.

Ο 39χρονος οδηγός του οχήματος που συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του 27χρονου προσήχθη σήμερα στον Εισαγγελέα για να απολογηθεί, παίρνοντας προθεσμία για την Παρασκευή, σύμφωνα με την «Πελοπόννησο».

Η μοτοσικλέτα του Δημήτρη συγκρούστηκε με ΙΧ, του οποίου ο οδηγός εγκατέλειψε προσωρινά το σημείο μετά τη σύγκρουση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί, εντοπίζοντας και ακινητοποιώντας το όχημα με τον οδηγό στην περιοχή του Ρίου.

Ο οδηγός του ΙΧ δήλωσε ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο, αλλά κατευθυνόταν προς το Νοσοκομείο του Ρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 27χρονος ήταν ναυτικός, ενώ ο πατέρας του, Νίκος Λίοπετας, είναι γνωστός μουσικός και επιχειρηματίας στην Πάτρα.