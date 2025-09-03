Μαφία της Κρήτης: Ο ανώνυμος πληροφοριοδότης και το USB - Τι λέει συγγενής συλληφθέντα

Οι συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη θα απολογηθούν στον ανακριτή σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Μεταξύ των 48 κατηγορουμένων περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί και ένας κληρικός. Ο αστυνομικός φέρεται να παρείχε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός κατηγορείται για υπόθεση εκβιασμού, ενώ οι Αρχές ερευνούν και πιθανές παράνομες αγοραπωλησίες ακινήτων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση φαίνεται να είχαν δύο αδέλφια, ήδη γνωστά στις Aρχές, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας, δύο beach bar και άλλων επιχειρήσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρασης του Alpha, ένας άνδρας ο οποίος γνώριζε πολλά για τα δύο αδέλφια, πριν από περίπου πέντε μήνες επικοινώνησε με το τοπικό αστυνομικό τμήμα, δηλώνοντας ότι διαθέτει κρίσιμες πληροφορίες. Πήγε στο τμήμα να παραδώσει ένα USB που περιείχε σημαντικά στοιχεία. Μια ομάδα αστυνομικών πήγε και πήρε το μέσο αποθήκευσης, στο οποίο υπήρχε ηχογραφημένη συνομιλία δύο λεπτών, όπου φέρεται να ακούγεται ο αρχηγός της οργάνωσης να συνομιλεί με τον ιερωμένο.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, κάτοικος της περιοχής τόνισε ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν μεγάλη επιρροή: «Δεν εμπλέκονταν άμεσα οι άλλοι, αλλά είχαν άκρη παντού. Δεν υπήρχε αντίρρηση που να μην τη διαχειρίζονταν, ενώ δεν έλειπαν και οι τσαμπουκάδες».

Ένας άλλος συγγενής συλληφθέντα ανέφερε: «Μας έκαναν έρευνα και βρήκαν ένα όπλο που είχαμε, είμαστε φίλοι με έναν από τους συλληφθέντες, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα. Όλα αυτά είναι ψέματα», είπαν χαρακτηριστικά.