Καβάλα: Εντοπίστηκε πτώμα κοντά στο Φιδονήσι
Το πτώμα είναι σε προχωρημένη σήψη
Πτώμα βρέθηκε από διερχόμενο πολίτη ο οποίος έκανε βόλτα με το ιστιοφόρο του κοντά στο Φιδονήσι στην Καβάλα σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.
Αμέσως ειδοποιήθηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό, το οποίο μετέβη στο σημείο για την περισυλλογή του πτώματος. Το πτώμα ήταν σε προχωρημένη σύψη και για αυτό το λόγο δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση ενώ παράλληλα βρέθηκαν κόκκαλα χωρίς κεφάλι τόσο στη γύρω περιοχή όσο και στη στεριά.
Έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία από την ιατροδικαστική υπηρεσία ώστε να μπορέσει να γίνει αναγνώριση του πτώματος.
