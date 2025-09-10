Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Την εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του περιπτέρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (περίπτερο 15 stand 22) στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, παρουσία του Πρόεδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), Dr. Αντώνιου Αυγερινού, του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ε.Σ, κ. Γεώργιου Σκούμα και πλήθους εθελοντών, μελών και υποστηρικτών του Ε.Ε.Σ.

Την εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας με τα πλέον κολακευτικά λόγια για το έργο και τις δράσεις του Ε.Ε.Σ. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην εξαιρετική παρουσία των εθελοντών του Ε.Ε.Σ. στα Τμήματα Επειγόντων Περαστικών (ΤΕΠ) σε νοσοκομεία της Αττικής, τονίζοντας τα συνεχή εγκωμιαστικά σχόλια που λαμβάνει από πολίτες για την προσφορά τους, επισημαίνοντας ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι η επιτυχημένη αυτή Υπηρεσία να επεκταθεί και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, στην ομιλία του, τόνισε ότι η σταθερή παρουσία του Ε.Ε.Σ. στη ΔΕΘ από το 1926 μέχρι σήμερα έχει πάντοτε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς, καλώντας ταυτόχρονα τους πολίτες να γίνουν εθελοντές στον Ε.Ε.Σ. και να συμμετάσχουν στις ανθρωποκεντρικές, πρωτοποριακές και καινοτόμες δράσεις του Οργανισμού.

Σημειώνεται ότι, στον εξωτερικό χώρο της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε επίδειξη τεχνικών απεγκλωβισμού από όχημα με ασφαλή μεταφορά τραυματία από εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν επίσης και απηύθυναν χαιρετισμό: Οι Υφυπουργοί Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), κ. Κώστας Γκιουλέκας, Υγείας, κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, κ. Νίκος Παπαϊωάννου, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, κ. Σταύρος Καλαφάτης, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Άννα Ευθυμίου, και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Ανδριανός. Το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος στον χαιρετισμό του προανήγγειλε την διεύρυνση της εξαιρετικά επιτυχημένης συνεργασίας του Δήμου με τον Ε.Ε.Σ. Οι βουλευτές Θεσσαλονίκης, κ. Θόδωρος Καράογλου και κ. Δημήτρης Κούβελας. Επίσης, οι Γενικοί Γραμματείς Δημόσιας Υγείας, κα Χριστίνα - Μαρία Κράββαρη, Δικαιοσύνης κ. Πέλοπας Λάσκος, Πολιτικής Προστασίας, κ. Νικόλαος Παπαευσταθίου και Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Αναστάσιος Γαϊτάνης. Επίσης, το παρόν έδωσε ο Διοικητής Γ΄ ΣΣ / NRDC-GR Αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, ο Πρόεδρος κ. Σωτήριος Κυβέλος και τα Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου του Τμήματος Θεσσαλονίκης του Ε.Ε.Σ, καθώς και πλήθος εκπροσώπων των σωμάτων ασφαλείας, συλλόγων και φορέων της πόλης.

