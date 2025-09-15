Εύβοια: 60χρονος χαράκωσε τη σύζυγό του στο πρόσωπο - Την βρήκαν αιμόφυρτη οι αστυνομικοί

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (14/9) στην Εύβοια.

Μία 49χρονη κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τον 60χρονο σύζυγό της στην Κάρυστο. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, βρήκαν τη γυναίκα αιμόφυρτη.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο διαπληκτισμός με τον σύζυγό της κλιμακώθηκε: την χτυπούσε με γροθιές, την τραβούσε με δύναμη και της έσκισε την μπλούζα. Στο αποκορύφωμα, πήρε δύο μαχαίρια από την κουζίνα και την τραυμάτισε στο πρόσωπο, προκαλώντας εκδορές.

Ο δράστης έφυγε από το σημείο με το αυτοκίνητό του και αναζητείται από τις αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, σωματικές βλάβες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η 49χρονη αρνήθηκε τη μεταφορά σε δομή φιλοξενίας, αλλά συμφώνησε να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή panic button στο κινητό της. Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.