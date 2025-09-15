Κρήτη: Ημίγυμνος άνδρας εισέβαλε σε εκκλησία και προσπάθησε να διαρρήξει το παγκάρι
Έσπασε την κάμερα της εκκλησίας για να δράσει ανενόχλητο
Ένα απρόσμενο και ντροπιαστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Μονή Αφέντη Χριστού στην Κρήτη, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στον ναό με σκοπό να κλέψει τα χρήματα από το παγκάρι που είχαν ρίξει οι πιστοί.
Στο βίντεο του Mega από το εσωτερικό της Μονής φαίνεται ο δράστης, γυμνός από τη μέση και πάνω, να φορά γυαλιά ηλίου και να έχει τυλίξει τη μπλούζα του γύρω από το κεφάλι.
Έσπασε την κάμερα της εκκλησίας για να δράσει ανενόχλητος.
Ο άνδρας ανοίγει την πόρτα του ναού και κατευθύνεται απευθείας στο παγκάρι, προσπαθώντας να το διαρρήξει και να πάρει τα χρήματα που περιείχε.
