Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Τα 5+1 «μυστικά» για μεγαλύτερη σύνταξη
Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι γλυτώνουν την ΕΑ το 2026
Η Καθημερινή: Οι πέντε λόγοι που μένουν κλειστά 500.000 σπίτια
Τα Νέα: Επιχείρηση «8η Οκτωβρίου»
04:00 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» απαντά ο Γκουτέρες στο Ισραήλ
02:21 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία: Διαψεύδει ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας
01:31 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
