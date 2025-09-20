Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Τα 5+1 «μυστικά» για μεγαλύτερη σύνταξη

Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι γλυτώνουν την ΕΑ το 2026

Η Καθημερινή: Οι πέντε λόγοι που μένουν κλειστά 500.000 σπίτια

Τα Νέα: Επιχείρηση «8η Οκτωβρίου»

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

05:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προειδοποιεί για νέες επιθέσεις της Αλ Κάιντα

04:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σκοτώσαμε τρεις ναρκωτρομοκράτες - Βίντεο από την επίθεση σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά

04:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Χαρακτηρίζει «παράνομο» τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει ο Τύπος

04:00ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» απαντά ο Γκουτέρες στο Ισραήλ

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη τις τελευταίες 20 ημέρες

03:12ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ-Κλίμα: Ο στόχος του 1,5° Κελσίου «στα πρόθυρα της κατάρρευσης»

02:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανάρτηση Ερντογάν για την συνάντηση με Τραμπ: «Θα συμβάλλει στον τερματισμό των πολέμων»

02:21ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Διαψεύδει ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσή κάρτα διαμονής στις ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ έναντι 1 εκατ. δολαρίων

01:31ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Αναγνωρίζει την Παλαιστίνη αύριο Κυριακή

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τέλος 100.000 δολαρίων για αίτηση βίζας εργασίας - Πως επηρεάζει τη Silicon Valley

00:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν δικαιοσύνη- θεσμοί προς όφελος των πολιτών

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody's: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη Βaa3 με σταθερή προοπτική

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή: Η στιγμή που εκτός ελέγχου αυτοκίνητο περνάει «ξυστά» από άνδρα σε βενζινάδικο στις ΗΠΑ - Βίντεο

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Χρονιά ρεκόρ το 2024 για τη δωρεά και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ελλάδα

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού: Βρέθηκε ο 5χρονος που άρπαξε η μητέρα του στην Αθήνα

23:41ΠΑΙΔΕΙΑ

Ψηφιακό φροντιστήριο: Πρεμιέρα τη Δευτέρα για τα «ζωντανά» μαθήματα

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Γυναίκα τραυματίστηκε από αυτοκίνητο στο Ηράκλειο, έξω από το κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Τα δραματικά μηνύματα μέσα από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τσίμπημα

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Τα ουρλιαχτά του όταν είδε για πρώτη φορά... διάφανη μεμβράνη - Η «σωτήρια» επέμβαση της Καμίλα

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Άμα σου πω αυτό που έγινε θα συνεχίσεις να με αγαπάς;» - Σοκάρουν τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Άνδρας μαχαίρωσε 25χρονη στην Κασσάνδρα – Εκτιμάται πως είναι ο 27χρονος δραπέτης

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Κάηκαν ολοσχερώς δύο εργοστάσια - Γέμισε καπνούς ο ουρανός

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σκοτώσαμε τρεις ναρκωτρομοκράτες - Βίντεο από την επίθεση σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ σε νευρική κρίση - Ο Πούτιν δοκιμάζει τις αντοχές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

21:19ΕΛΛΑΔΑ

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο» - Τι λένε οι εθελοντές που προφυλακίστηκαν για τη φωτιά στην Πάτρα μετά την αποφυλάκισή τους

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ανατροπή με την έκρηξη στο Τσοτύλι  - Προήλθε από οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ