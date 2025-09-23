Διακοπές νερού την Τρίτη (23/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, EKTAKTH
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Λεωφ. Ειρήνης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, EKTAKTH
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Αγίας Σοφίας και Παπαφλέσσα
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, EKTAKTH
ΒΥΡΩΝΑ
Στεφ. Σαράφη και Δαυλείας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, EKTAKTH
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Λεωφ. Λαυρίου και Ιπποδρόμου
