Διακοπές νερού την Τρίτη (23/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Τρίτη (23/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, EKTAKTH
    ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
    Λεωφ. Ειρήνης
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, EKTAKTH
    ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
    Αγίας Σοφίας και Παπαφλέσσα
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, EKTAKTH
    ΒΥΡΩΝΑ
    Στεφ. Σαράφη και Δαυλείας
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, EKTAKTH
    ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
    Λεωφ. Λαυρίου και Ιπποδρόμου

