Έφοδος της ΕΛΑΣ σε κελιά των φυλακών Νιγρίτας Σερρών – Κατασχέθηκαν στικάκια και σημειώματα
Μεταξύ των κελιών που ερευνήθηκαν, είναι και αυτό του άνδρα που έχει κατηγορηθεί για εμπλοκή στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης σε τράπεζα της Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Μάιο
Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/09) σε πέντε κελιά των φυλακών Νιγρίτας Σερρών.
Κατά την έφοδο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
– 7 συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων USB.
– Πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων.
– Eκτυπωμένο χαρτί.
– Μία κάρτα μνήμης.
– Τρεις κάρτες SIM.
– Μία συσκευή ψηφιακών δεδομένων.
Μεταξύ των κελιών που ερευνήθηκαν, είναι και αυτό του άνδρα ηλικίας 37 ετών που έχει κατηγορηθεί για εμπλοκή στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης σε τράπεζα της Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Μάιο. Οι Αρχές εντόπισαν εκεί ένα από τα USB, ένα χαρτί με ιδιόχειρες σημειώσεις και ένα εκτυπωμένο χαρτί.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού.