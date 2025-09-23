Έφοδος της ΕΛΑΣ σε κελιά των φυλακών Νιγρίτας Σερρών – Κατασχέθηκαν στικάκια και σημειώματα

Μεταξύ των κελιών που ερευνήθηκαν, είναι και αυτό του άνδρα ηλικίας 37 ετών που έχει κατηγορηθεί για εμπλοκή στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης σε τράπεζα της Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Μάιο. Οι Αρχές εντόπισαν εκεί ένα από τα USB, ένα χαρτί με ιδιόχειρες σημειώσεις και ένα εκτυπωμένο χαρτί.

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/09) σε πέντε κελιά των φυλακών Νιγρίτας Σερρών .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας