Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Αργές ταχύτητες στην Κηφισίας

Με αργές ταχύτητες προχωράει η κίνηση στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις έως και 25 λεπτών στην Αττική Οδό.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 15'-20' στην έξοδο για Λαμία, 20'-25' από κόμβο Φυλής έως Κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και στο τμήμα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,

20΄-25΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Στον Κηφισό η κίνηση βρίσκεται στο «κόκκινο» από την Ιερά Οδό έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στην Κηφισίας σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Μαρούσι στο Ψυχικό, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη και στο Κέντρο.