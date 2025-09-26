Πάνοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν 62χρονο για παράνομη υλοτομία στη Βόλβη - Κατηγορείται για κακούργημα

Πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συμμετείχαν σε επιχείρηση στο σπίτι 62χρονου για τη σύλληψη 62χρονου, με την κατηγορία της παράνομης υλοτομίας σε βαθμό κακουργήματος, στη Βόλβη.

Βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας δόθηκε στη δημοσιότητα και δείχνει τους άνδρες της αστυνομίας να εισβάλλουν στον χώρο και με τα όπλα στα χέρια, να φωνάζουν «Πέσε κάτω!», προτού περάσουν χειροπέδες στον άνδρα.

Ο 62χρονος συνελήφθη με ένταλμα για κακουργηματική παράνομη υλοτομία στο δάσος της Αρέθουσας και κατηγορείται για παράνομη κοπή και πώληση ξυλείας.

Σύμφωνα με μετέβαινε σχεδόν καθημερινά στο δάσος της Αρέθουσας, όπου προέβαινε σε εκτεταμένη παράνομη υλοτομία. Με τη βοήθεια ενός 65χρονου συνεργού, που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, αποψίλωναν μεγάλες εκτάσεις του δάσους, προκαλώντας σοβαρές οικολογικές ζημιές και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Κατά τις βραδινές ώρες, για να αποφύγει τον εντοπισμό, ο 62χρονος μετέφερε τους κορμούς με φορτηγό σε ιδιωτικό χώρο, όπου μαζί με έναν ακόμα συνεργό 49 ετών τεμάχιζαν και διέθεταν την ξυλεία προς πώληση. Ο 65χρονος συνεργός του, μετά τη σύλληψή του, απολογήθηκε στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης του 62χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι του έξι ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου, πέντε φακούς κεφαλής για νυχτερινή χρήση, καθώς και έναν ανιχνευτή μετάλλων χωρίς νόμιμη άδεια κατοχής, στοιχεία που συνδέονται με την παράνομη υλοτομία.

Ο 62χρονος είχε καταδικαστεί για θανατηφόρα έκθεση εργαζομένου του σε κίνδυνο

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον βαρύτητα, καθώς ο 62χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις διωκτικές αρχές πριν από τρία χρόνια, μετά τον θάνατο ενός 51χρονου Αλβανού εργάτη σε παράνομες υλοτομικές εργασίες στην ίδια δασική περιοχή. Η σορός του θύματος βρέθηκε το Νοέμβριο του 2022 σε προχωρημένη σήψη, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τραύματα από αλυσοπρίονο και μεταθανάτιες κακώσεις από άγρια ζώα.

Ο 62χρονος είχε καταδικαστεί πρόσφατα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Σερρών για θανατηφόρα έκθεση, καθώς εγκατέλειψε αβοήθητο τον εργάτη κατά τη διάρκεια των παράνομων εργασιών. Η ποινή του ήταν πολυετής κάθειρξη, η οποία όμως ανεστάλη με όρους ενόψει της εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς η παράνομη υλοτομία αποτελεί σοβαρή απειλή για το δασικό οικοσύστημα της Αρέθουσας. Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ οι αρχές εξετάζουν τυχόν επιπλέον εμπλοκές και συνεργούς.

