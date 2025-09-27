Κάρπαθος: Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος τουρίστας

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 55χρονου Άγγλου τουρίστα που αγνοείτο από τις 27 Ιουνίου 2025 στην Κάρπαθο. Το άψυχο σώμα του βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Επιονία, κοντά στο Κίλι, από κυνηγούς που βρίσκονταν εκεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, ο άνδρας πιθανότατα έχασε τον προσανατολισμό του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατο και ορεινό σημείο του νησιού. Η εξαφάνιση του δηλώθηκε αμέσως και ενεργοποιήθηκαν εκτεταμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας της Καρπάθου, με ενίσχυση από τη Ρόδο. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν εθελοντές, εκπαιδευμένα σκυλιά και drones για την κάλυψη της περιοχής τόσο από αέρος όσο και από ξηρά και θάλασσα. Η συνεργασία αυτή στόχευε στην άμεση ανεύρεση του αγνοούμενου, δεδομένου του δύσβατου χαρακτήρα της περιοχής.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο 55χρονος βρέθηκε το μεσημέρι της27ης Ιουνίου στο Τρίστομο, όπου φωτογράφιζε το τοπίο με το κινητό του τηλέφωνο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε ζητήσει οδηγίες για να κινηθεί νότια, προς τη Βρουκούντα, μέσω της διαδρομής του Λαχαμίτη.

Η εξαφάνιση αναφέρθηκε από την ιδιοκτήτρια της κατοικίας που είχε νοικιάσει ο Βρετανός τουρίστας. Εκείνη μετέβη στον χώρο την Παρασκευή το πρωί για καθαρισμό, καθώς η διαμονή του είχε λήξει μία ημέρα νωρίτερα, αλλά δεν τον βρήκε. Ο άνδρας επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Κάρπαθο και διέμενε μόνος του.

Το πτώμα του55χρονου μεταφέρθηκε αρχικά στην Αυλώνα και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καρπάθου. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή στη Ρόδο, προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.