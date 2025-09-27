Πυρκαγιά τώρα στο κάστρο της Μυτιλήνης

Πυρκαγιά ξέσπασε στο κάστρο της Μυτιλήνης αργά το βράδυ του Σαββάτου

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά είναι πίσω από το κάστρο της πόλης θεωρείται αρκετά επικίνδυνη και προς ώρας καίει χόρτα στην περιοχή.

Η ένταση των ανέμων ωστόσο είναι πολύ μεγάλη και εκφράζονται φόβοι ότι θα φτάσει στα δέντρα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή εθελοντών και συνεργείων του Δήμου Μυτιλήνης αλλά οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Αυτή την ώρα οι πυροσβέστες δίνουν μάχη προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτραπεί η εξάπλωσή της προς το πυκνό δάσος και τις κατοικίες που βρίσκονται πάνω από το Κάστρο.