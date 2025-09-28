Αρκούδες, λύκοι, αγριογούρουνα και ερημωμένα χωριά στην Ήπειρο

Αρκούδες φτάνουν στις πλατείες των χωριών του Ζαγορίου και στις αυλές των σπιτιών. Αγέλες από λύκους δεν ενοχλούνται καθόλου από την ανθρώπινη παρουσία στα χωριά της Λάκκας Σουλίου.

Τα άγρια ζώα φτάνουν στις παρυφές της πόλης. Πριν λίγους μήνες τσακάλι βρέθηκε νεκρό στο Γιαννιώτικο Σαλόνι, μετά από χτύπημα αυτοκινήτου..

Ο τραυματισμός του ηλικιωμένου στη Δόλιανη Ζαγορίου από την αρκούδα, στην αυλή του σπιτιού του,

Είναι γεγονός ότι τα χωριά έχουν αδειάσει από κόσμο. Οι καλλιέργειες είναι ελάχιστες κι αυτό δυσκολεύει την ανεύρεση τροφής για τα άγρια ζώα. Ελάχιστη είναι η κτηνοτροφία που έχει απομείνει κι αυτό έχει το δικό του αποτύπωμα στο φυσικό περιβάλλον και τις αλλαγές που συντελούνται.

Χρόνο με τον χρόνο όλο και περισσότερα περιστατικά άγριων ζώων που κινούνται κοντά ή και μέσα σε οικισμούς έρχονται στη δημοσιότητα, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες. Ειδικοί εξηγούν ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο με πολλαπλές αιτίες, που σχετίζονται τόσο με την ερήμωση της υπαίθρου όσο και με την άναρχη επέκταση των πόλεων.

«Την τελευταία δεκαετία –αν όχι και περισσότερο– η άγρια ζωή προσεγγίζει την ανθρωπογενή δραστηριότητα όλο και πιο συχνά προς αναζήτηση τροφής. Βασικές αιτίες είναι οι παρεμβάσεις του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον αλλά και η ερήμωση της υπαίθρου», τονίζει στο «Βήμα» ο κ. Ιάσονας Μπάντιος, υπεύθυνος επικοινωνίας της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ομότιμος καθηγητής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απόστολος Κατσίκης υπογραμμίζει ότι η εγκατάλειψη της μετακινούμενης κτηνοτροφίας και της ορεινής γεωργίας έχει αλλάξει ριζικά την ισορροπία. «Τα χωριά, ιδιαίτερα τα ορεινά, έχουν αραιώσει πληθυσμιακά. Αυτό σημαίνει ότι οι αλεπούδες, οι λύκοι, τα αγριογούρουνα και ακόμη και οι αρκούδες δεν βρίσκουν πλέον “αντίσταση” και βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να αναζητήσουν τροφή κοντά ή εντός των οικισμών».

Αν η ερημοποίηση της υπαίθρου εξηγεί την παρουσία άγριων ζώων σε μικρούς οικισμούς, πώς εξηγούνται τα περιστατικά μέσα σε μεγάλες πόλεις;

Σύμφωνα με τον κ. Μπάντιο, η απάντηση βρίσκεται στην αστικοποίηση. «Οι πόλεις επεκτείνονται συνεχώς, η οικιστική ζώνη απλώνεται. Έτσι, από τη μία ερημώνει η φύση, ενώ από την άλλη η πόλη φτάνει όλο και πιο κοντά σε αυτήν. Η συνάντηση ανθρώπου και άγριας ζωής είναι αναπόφευκτη».

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το φαινόμενο αυτό θα συνεχιστεί και πιθανότατα θα ενταθεί, όσο η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η αστικοποίηση προχωρούν. Οι τοπικές κοινωνίες καλούνται πλέον να συνυπάρξουν με την άγρια ζωή, θέτοντας στο επίκεντρο την προστασία τόσο των κατοίκων όσο και των ίδιων των ζώων.