Εύβοια: Αυτοκίνητο με 2 επιβαίνοντες έπεσε σε γκρεμό - Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Στο σημείο επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Ένα αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέληξε σε γκρεμό, στις Ροβιές Εύβοιας.

