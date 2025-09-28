Εύβοια: Αυτοκίνητο με 2 επιβαίνοντες έπεσε σε γκρεμό - Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού
Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες
Ένα αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέληξε σε γκρεμό, στις Ροβιές Εύβοιας.
Στο σημείο επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβαινόντων 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
