Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (2/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
2/10/2025 6:30:00 πμ
2/10/2025 4:30:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΓΑΛΗΝΗΣ - ΒΡΑΣΙΔΑ - ΧΡΥΣ.ΒΕΛΛΙΟΥ - ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ - Λ.ΘΡΑΚΟ/ΝΩΝ - ΘΩΜΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - ΓΟΥΝΑΡΗ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
431
Κατασκευές
2/10/2025 6:30:00 πμ
2/10/2025 5:30:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ - ΕΛΑΙΩΝ - ΔΑΝΑΩΝ - ΣΥΡΑΚΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
430
Κατασκευές
2/10/2025 7:30:00 πμ
2/10/2025 11:00:00 πμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΣΟΥΛΤΑΝΗ από: 07:30 πμ έως: 11:00 πμ
Κατασκευές
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΣΩΚΡΤΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΤΑΤΟΥΣ ΝΟ 11 - 13 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1207
Κατασκευές
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 10:00:00 πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΝΟ 43 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1205
Κατασκευές
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 10:00:00 πμ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΕΗ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΕΗ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΚΗ απο κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1203
Κατασκευές
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΚΚΑ, ΣΑΜΗΣ, ΚΑΛΥΔΩΝΟΣ, ΑΚΡΟΘΩΩΝ.
748
Κατασκευές
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΡΚΕΤΣΙΟΥ έως κάθετο: ΔΙΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
1053
Λειτουργία
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 12:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΕΡΜΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΑΓ.Ι.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΣΑΜΟΥ - ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΘΕΡΑ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΑΡΤΑΣ - ΘΗΡΑΣ - ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ - ΑΓ.ΕΛΕΝΗΣ - ΧΙΟΥ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΔΡΙΝΟΥ - ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΠΕΡΣΕΩΣ - ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΗΡΑΣ - ΜΕΤΑΞΑ - ΗΒΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΥ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΗΧΟΥΣ - ΕΚΑΒΗΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΑΙΑΝΤΟΣ - 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΕΣΠΕΡΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1456
Λειτουργία
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 12:00:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1078
Λειτουργία
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΙΚΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΣΜΙΑΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1080
Λειτουργία
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1077
Λειτουργία
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως κάθετο: ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' έως κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΟ 159 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΟ 157 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 48 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΦΑΒΙΕΡΟΥ 13 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 36 - 38 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
1206
Κατασκευές
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 2:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ.
749
Κατασκευές
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 41 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 82 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 78 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1199
Κατασκευές
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 4:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΜΕΣΣΑΡΑ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΘΡΑΚΗΣ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
248
Λειτουργία
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΟΥ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΕΡΜΟΥ - ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ - ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
429
Κατασκευές
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 4:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΑΛΑΜΑΝΑΣ - ΠΑΤΡΩΝ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΓΟΡΤΥΝΕΙΑΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ - ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ - ΕΛΠΙΔΟΣ - ΣΥΡΟΥ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ - ΟΛΥΠΙΑΣ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ - ΛΕΒΙΔΙΟΥ - ΒΥΤΙΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΤΡΩΩΝ - ΛΕΩΦ.ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
428
Κατασκευές
2/10/2025 8:00:00 πμ
2/10/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΒΟΥΤΟΥ, ΟΜΗΡΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΑΒΕΡΩΦ, ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ, ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ.
751
Κατασκευές
2/10/2025 8:30:00 πμ
2/10/2025 10:30:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ
1115
Λειτουργία
2/10/2025 9:30:00 πμ
2/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΛΕΜΑΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ
1202
Κατασκευές
2/10/2025 9:30:00 πμ
2/10/2025 1:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΕΛΛΗΝΗΣ έως κάθετο: ΝΕΩΡΕΙΩΝ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΛΗΝΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΖΕΑΣ έως κάθετο: ΘΕΑΤΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
2/10/2025 10:00:00 πμ
2/10/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 68 - 66 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 128 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1200
Κατασκευές
2/10/2025 10:00:00 πμ
2/10/2025 12:00:00 μμ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ.
747
Κατασκευές
2/10/2025 10:00:00 πμ
2/10/2025 4:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΥΚΑΛΗΣ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΧΑΛΚΗΣ.
750
Κατασκευές
2/10/2025 11:30:00 πμ
2/10/2025 2:30:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΡΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ
1201
Κατασκευές
2/10/2025 11:30:00 πμ
2/10/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΒΛΑΧΑΚΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ απο κάθετο: ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
2/10/2025 12:00:00 μμ
2/10/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΥΚΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΥΠΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.
746
Κατασκευές
2/10/2025 12:00:00 μμ
2/10/2025 3:00:00 μμ
ΤΑΥΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
2/10/2025 12:00:00 μμ
2/10/2025 4:00:00 μμ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΜΠΟΝΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΔΗΛΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ - ΠΙΝΔΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ - ΙΤΕΑΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ. - ΜΙΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ - ΜΙΧΑ Α. - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1455
Λειτουργία
2/10/2025 12:30:00 μμ
2/10/2025 3:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΙΚΙΝΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΚΙΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΙΚΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΣΜΙΑΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ
1079
Λειτουργία
2/10/2025 1:00:00 μμ
2/10/2025 3:30:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ.ΚΟΤΖΙΑ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΚΟΤΖΙΑ ΝΟ 11 από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΕΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ
1204
Κατασκευές
2/10/2025 2:00:00 μμ
2/10/2025 4:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ.
745
Κατασκευές
2/10/2025 2:00:00 μμ
2/10/2025 5:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΘΙΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:8Η ΠΑΡ. ΒΥΘΙΝΙΑΣ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:7Η ΠΑΡ. ΒΥΘΙΝΙΑΣ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:11Η ΠΑΡ. ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ
Κατασκευές
