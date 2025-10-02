Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (2/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

2/10/2025 6:30:00 πμ

2/10/2025 4:30:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΓΑΛΗΝΗΣ - ΒΡΑΣΙΔΑ - ΧΡΥΣ.ΒΕΛΛΙΟΥ - ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ - Λ.ΘΡΑΚΟ/ΝΩΝ - ΘΩΜΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - ΓΟΥΝΑΡΗ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

431

Κατασκευές

2/10/2025 6:30:00 πμ

2/10/2025 5:30:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ - ΕΛΑΙΩΝ - ΔΑΝΑΩΝ - ΣΥΡΑΚΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

430

Κατασκευές

2/10/2025 7:30:00 πμ

2/10/2025 11:00:00 πμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΣΟΥΛΤΑΝΗ από: 07:30 πμ έως: 11:00 πμ

Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΣΩΚΡΤΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΤΑΤΟΥΣ ΝΟ 11 - 13 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1207

Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 10:00:00 πμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΝΟ 43 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1205

Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 10:00:00 πμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΕΗ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΕΗ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΚΗ απο κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1203

Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 10:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΚΚΑ, ΣΑΜΗΣ, ΚΑΛΥΔΩΝΟΣ, ΑΚΡΟΘΩΩΝ.

748

Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΡΚΕΤΣΙΟΥ έως κάθετο: ΔΙΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

1053

Λειτουργία

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 12:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ - Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΕΡΜΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΑΓ.Ι.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΣΑΜΟΥ - ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΘΕΡΑ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΑΡΤΑΣ - ΘΗΡΑΣ - ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ - ΑΓ.ΕΛΕΝΗΣ - ΧΙΟΥ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΔΡΙΝΟΥ - ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΠΕΡΣΕΩΣ - ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΗΡΑΣ - ΜΕΤΑΞΑ - ΗΒΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΥ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΗΧΟΥΣ - ΕΚΑΒΗΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΑΙΑΝΤΟΣ - 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΕΣΠΕΡΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1456

Λειτουργία

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 12:00:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1078

Λειτουργία

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΙΚΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΣΜΙΑΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1080

Λειτουργία

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1077

Λειτουργία

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 2:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως κάθετο: ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' έως κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΟ 159 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΟ 157 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 2:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 48 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΦΑΒΙΕΡΟΥ 13 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 36 - 38 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

1206

Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 2:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ.

749

Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 41 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 82 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 78 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1199

Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 4:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΜΕΣΣΑΡΑ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΘΡΑΚΗΣ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

248

Λειτουργία

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΟΥ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΕΡΜΟΥ - ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ - ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ

429

Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 4:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΑΛΑΜΑΝΑΣ - ΠΑΤΡΩΝ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΓΟΡΤΥΝΕΙΑΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ - ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ - ΕΛΠΙΔΟΣ - ΣΥΡΟΥ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ - ΟΛΥΠΙΑΣ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ - ΛΕΒΙΔΙΟΥ - ΒΥΤΙΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΤΡΩΩΝ - ΛΕΩΦ.ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

428

Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ

2/10/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΒΟΥΤΟΥ, ΟΜΗΡΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΑΒΕΡΩΦ, ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ, ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ.

751

Κατασκευές

2/10/2025 8:30:00 πμ

2/10/2025 10:30:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

1115

Λειτουργία

2/10/2025 9:30:00 πμ

2/10/2025 12:30:00 μμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΛΕΜΑΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ

1202

Κατασκευές

2/10/2025 9:30:00 πμ

2/10/2025 1:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΕΛΛΗΝΗΣ έως κάθετο: ΝΕΩΡΕΙΩΝ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΛΗΝΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΖΕΑΣ έως κάθετο: ΘΕΑΤΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

2/10/2025 10:00:00 πμ

2/10/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 68 - 66 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 128 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1200

Κατασκευές

2/10/2025 10:00:00 πμ

2/10/2025 12:00:00 μμ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ.

747

Κατασκευές

2/10/2025 10:00:00 πμ

2/10/2025 4:00:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΥΚΑΛΗΣ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΧΑΛΚΗΣ.

750

Κατασκευές

2/10/2025 11:30:00 πμ

2/10/2025 2:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΡΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

1201

Κατασκευές

2/10/2025 11:30:00 πμ

2/10/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΒΛΑΧΑΚΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ απο κάθετο: ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

2/10/2025 12:00:00 μμ

2/10/2025 2:00:00 μμ

ΠΕΥΚΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΥΠΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ.

746

Κατασκευές

2/10/2025 12:00:00 μμ

2/10/2025 3:00:00 μμ

ΤΑΥΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

2/10/2025 12:00:00 μμ

2/10/2025 4:00:00 μμ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΜΠΟΝΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΔΗΛΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ - ΠΙΝΔΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ - ΙΤΕΑΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ. - ΜΙΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ - ΜΙΧΑ Α. - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1455

Λειτουργία

2/10/2025 12:30:00 μμ

2/10/2025 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΙΚΙΝΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΚΙΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΙΚΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΣΜΙΑΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ

1079

Λειτουργία

2/10/2025 1:00:00 μμ

2/10/2025 3:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ.ΚΟΤΖΙΑ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΚΟΤΖΙΑ ΝΟ 11 από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΕΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

1204

Κατασκευές

2/10/2025 2:00:00 μμ

2/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ.

745

Κατασκευές

2/10/2025 2:00:00 μμ

2/10/2025 5:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΘΙΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:8Η ΠΑΡ. ΒΥΘΙΝΙΑΣ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:7Η ΠΑΡ. ΒΥΘΙΝΙΑΣ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΥΘΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:11Η ΠΑΡ. ΒΟΣΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΒΥΘΙΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 05:00 μμ

Κατασκευές

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς μπορούμε να ανταλλάσσουμε εύκολα και γρήγορα μεγάλα αρχεία στο διαδίκτυο;

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Αρκούδα κάνει βόλτες μαζί με το… μικρό της στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Πίεση για ελληνικά αεροσκάφη Μιράζ στην Ουκρανία - Τι ζητούν οι σύμμαχοι από την Αθήνα

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Ένα γυμναστήριο που έγινε «καταφύγιο» για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Λουκέτο στην «κυβέρνηση» των ΗΠΑ: 4 σενάρια για να λήξει το δημοσιονομικό «θρίλερ»

07:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες θέσεις εργασίας: Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 ανέργους άνω των 50 ετών

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Στον «αέρα» οι κλήσεις σε ΙΧ πριν από το 2018 – Χιλιάδες πολίτες ζητούν διαγραφή προστίμων

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε η λύση για τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35 - Θα αφαιρέσει εξάρτημα και θα καταστούν μη λειτουργικοί ή θα οδηγηθεί στη μέση οδό

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Eysan Aksoy: Η καλλονή AI παρουσιάστρια από την Τουρκία που έχει μαγνητίσει όλα τα βλέμματα

07:01LIFESTYLE

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Νίκη κορυφής ψάχνει ο Παναθηναϊκός, για την υπέρβαση ο ΠΑΟΚ - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:36LIFESTYLE

Αλλάζει όλη η βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Τι έρχεται μετά το «Exathlon»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Το «κενό» του ΚΟΚ που ενθαρρύνει του μεθυσμένους παραβάτες να εγκαταλείπουν το σημείο – Η πρόταση που έμεινε στο συρτάρι

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Παρά την παρέμβαση του Ισραήλ πλοία με ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα» συνεχίζουν - Μαρτυρίες Ελλήνων

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιτρέπεται η εκταφή στη χώρα μας – Τι ισχύει στην περίπτωση του Πάνου Ρούτσι

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού στον Stalker που σκότωσε τη Μαρία Νιώτη στο Νιου Τζέρσεϊ - Υπήρχε καταγγελία εναντίον του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 112 ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας – Πότε θα σημειωθούν καταιγίδες στην Αττική – Κίνδυνος για πλημμύρες – Πόσο θα κρατήσουν τα φαινόμενα

07:01LIFESTYLE

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε η λύση για τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35 - Θα αφαιρέσει εξάρτημα και θα καταστούν μη λειτουργικοί ή θα οδηγηθεί στη μέση οδό

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Αναφυλακτικό σοκ σκότωσε την 28χρονη μέσα στο νοσοκομείο - Το κρίσιμο λάθος

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Παρά την παρέμβαση του Ισραήλ πλοία με ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα» συνεχίζουν - Μαρτυρίες Ελλήνων

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Από το Μενίδι μέχρι την Αντίπαρο: Ο Λογιστής χωρίς άδεια, η θεία από το γηροκομείο και η δικογραφία του 2023 που... δεν τους πτόησε

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη θησαυρούς, πρέπει να ξέρεις πού θα ψάξεις όμως» - Τι αποκαλύπτει στο Newsbomb κυνηγών σπάνιων αντικειμένων

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Το «κενό» του ΚΟΚ που ενθαρρύνει του μεθυσμένους παραβάτες να εγκαταλείπουν το σημείο – Η πρόταση που έμεινε στο συρτάρι

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Eysan Aksoy: Η καλλονή AI παρουσιάστρια από την Τουρκία που έχει μαγνητίσει όλα τα βλέμματα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού στον Stalker που σκότωσε τη Μαρία Νιώτη στο Νιου Τζέρσεϊ - Υπήρχε καταγγελία εναντίον του

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Στον «αέρα» οι κλήσεις σε ΙΧ πριν από το 2018 – Χιλιάδες πολίτες ζητούν διαγραφή προστίμων

11:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έδωσαν στο ChatGPT να λύσει πρόβλημα 2.400 ετών - Πώς έφτασε στην απάντηση

23:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες - Μέχρι πότε θα κρατήσει η κακοκαιρία

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

07:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες θέσεις εργασίας: Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 ανέργους άνω των 50 ετών

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιτρέπεται η εκταφή στη χώρα μας – Τι ισχύει στην περίπτωση του Πάνου Ρούτσι

06:36LIFESTYLE

Αλλάζει όλη η βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Τι έρχεται μετά το «Exathlon»

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Πίεση για ελληνικά αεροσκάφη Μιράζ στην Ουκρανία - Τι ζητούν οι σύμμαχοι από την Αθήνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ