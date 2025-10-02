Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (2/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

Από ημ/νία και ώρα

2/10/2025 6:30:00 πμ 2/10/2025 4:30:00 μμ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΑΛΗΝΗΣ - ΒΡΑΣΙΔΑ - ΧΡΥΣ.ΒΕΛΛΙΟΥ - ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ - Λ.ΘΡΑΚΟ/ΝΩΝ - ΘΩΜΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - ΓΟΥΝΑΡΗ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 431 Κατασκευές

2/10/2025 6:30:00 πμ 2/10/2025 5:30:00 μμ ΙΛΙΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ - ΕΛΑΙΩΝ - ΔΑΝΑΩΝ - ΣΥΡΑΚΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 430 Κατασκευές

2/10/2025 7:30:00 πμ 2/10/2025 11:00:00 πμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΣΟΥΛΤΑΝΗ από: 07:30 πμ έως: 11:00 πμ Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΣΩΚΡΤΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΤΑΤΟΥΣ ΝΟ 11 - 13 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1207 Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 10:00:00 πμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΝΟ 43 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 1205 Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 10:00:00 πμ ΥΜΗΤΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΕΗ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΕΗ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΚΗ απο κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 1203 Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 10:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΚΚΑ, ΣΑΜΗΣ, ΚΑΛΥΔΩΝΟΣ, ΑΚΡΟΘΩΩΝ. 748 Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΡΚΕΤΣΙΟΥ έως κάθετο: ΔΙΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ 1053 Λειτουργία

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 12:00:00 μμ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΛΟΥΤΣΑ - Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΕΡΜΟΥ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΑΓ.Ι.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΣΑΜΟΥ - ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ - ΛΕΣΒΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΘΕΡΑ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΑΡΤΑΣ - ΘΗΡΑΣ - ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ - ΑΓ.ΕΛΕΝΗΣ - ΧΙΟΥ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΔΡΙΝΟΥ - ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΠΕΡΣΕΩΣ - ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΗΡΑΣ - ΜΕΤΑΞΑ - ΗΒΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΥ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΗΧΟΥΣ - ΕΚΑΒΗΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΑΙΑΝΤΟΣ - 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΕΣΠΕΡΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 1456 Λειτουργία

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 12:00:00 μμ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1078 Λειτουργία

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΣΙΚΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΣΜΙΑΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1080 Λειτουργία

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ απο κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1077 Λειτουργία

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως κάθετο: ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' έως κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΟ 159 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΟ 157 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 48 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΦΑΒΙΕΡΟΥ 13 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 2:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 36 - 38 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 1206 Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 2:00:00 μμ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ. 749 Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 3:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 41 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 82 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 78 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1199 Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 4:00:00 μμ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΛΟΥΤΣΑ - ΒΥΡΩΝΟΣ - ΜΕΣΣΑΡΑ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΘΡΑΚΗΣ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 248 Λειτουργία

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 4:00:00 μμ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ - Κ.ΠΑΛΑΜΑ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΕΡΜΟΥ - ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ - ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 429 Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 4:00:00 μμ ΙΛΙΟΥ ΑΛΑΜΑΝΑΣ - ΠΑΤΡΩΝ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΓΟΡΤΥΝΕΙΑΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ - ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ - ΕΛΠΙΔΟΣ - ΣΥΡΟΥ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ - ΟΛΥΠΙΑΣ - ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ - ΛΕΒΙΔΙΟΥ - ΒΥΤΙΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ - ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΤΡΩΩΝ - ΛΕΩΦ.ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 428 Κατασκευές

2/10/2025 8:00:00 πμ 2/10/2025 4:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΒΟΥΤΟΥ, ΟΜΗΡΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΑΒΕΡΩΦ, ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ, ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ. 751 Κατασκευές

2/10/2025 8:30:00 πμ 2/10/2025 10:30:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ 1115 Λειτουργία

2/10/2025 9:30:00 πμ 2/10/2025 12:30:00 μμ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΛΕΜΑΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ 1202 Κατασκευές

2/10/2025 9:30:00 πμ 2/10/2025 1:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΠΕΛΛΗΝΗΣ έως κάθετο: ΝΕΩΡΕΙΩΝ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΛΗΝΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΖΕΑΣ έως κάθετο: ΘΕΑΤΡΟΥ από: 09:30 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

2/10/2025 10:00:00 πμ 2/10/2025 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 68 - 66 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 128 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1200 Κατασκευές

2/10/2025 10:00:00 πμ 2/10/2025 12:00:00 μμ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ. 747 Κατασκευές

2/10/2025 10:00:00 πμ 2/10/2025 4:00:00 μμ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΥΚΑΛΗΣ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΧΑΛΚΗΣ. 750 Κατασκευές

2/10/2025 11:30:00 πμ 2/10/2025 2:30:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΡΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ έως κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΤΥΡΤΑΙΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ 1201 Κατασκευές

2/10/2025 11:30:00 πμ 2/10/2025 3:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΒΛΑΧΑΚΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ απο κάθετο: ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ έως κάθετο: ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

2/10/2025 12:00:00 μμ 2/10/2025 2:00:00 μμ ΠΕΥΚΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΥΠΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. 746 Κατασκευές

2/10/2025 12:00:00 μμ 2/10/2025 3:00:00 μμ ΤΑΥΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

2/10/2025 12:00:00 μμ 2/10/2025 4:00:00 μμ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΜΠΟΝΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΔΗΛΟΥ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ - ΠΙΝΔΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ - ΙΤΕΑΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ. - ΜΙΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ - ΜΙΧΑ Α. - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 1455 Λειτουργία

2/10/2025 12:30:00 μμ 2/10/2025 3:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΣΙΚΙΝΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΚΙΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΙΚΙΝΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΣΜΙΑΣ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:30 μμ 1079 Λειτουργία

2/10/2025 1:00:00 μμ 2/10/2025 3:30:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜ.ΚΟΤΖΙΑ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΚΟΤΖΙΑ ΝΟ 11 από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΕΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ 1204 Κατασκευές

2/10/2025 2:00:00 μμ 2/10/2025 4:00:00 μμ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ. 745 Κατασκευές