Πυροβολισμοί στην Ομόνοια: Καρέ-καρέ η επίθεση σε Αφγανό - Διέφυγε ο δράστης

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται ένα βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει καρέ-καρέ την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Ομόνοιας.

Θύμα της επίθεσης έπεσε ένας Αφγανός, ο οποίος μεταφέρθηκε ζωντανός στον «Ευαγγελισμό» με τραύμα από πυροβόλο όπλο στον ώμο.

Το βίντεο αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 3:30 τα ξημερώματα, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Το πλάνο δείχνει τον δράστη να πλησιάζει την οδό Βηλαρά, να ανοίγει την είσοδο μιας πολυκατοικίας και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς τον πεζόδρομο όπου διαπληκτίζεται με τον Αφγανό.

Αμέσως μετά, ο δράστης σηκώνει το χέρι του, κρατώντας το όπλο. Αφού πυροβολεί τον Αφγανό, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε τουλάχιστον δύο σφαίρες στον ώμο, κατευθύνεται προς το προαύλιο της εκκλησίας. Ο συνεργός του δράστη τον περιμένει, ανεβαίνει σε ένα ποδήλατο και κινούνται από κοινού προς την Πλατεία Ομονοίας, διαφεύγοντας από το σημείο.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης φτάνουν και ερευνούν την περιοχή με φακούς, αναζητώντας τους κάλυκες που βρέθηκαν λίγη ώρα αργότερα.

Το αιματηρό περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε από συμπλοκή του Αφγανού με δύο άτομα, έναν αλλοδαπό και έναν Έλληνα, με κατάληξη τον σοβαρό τραυματισμό του.