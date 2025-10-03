Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην Ομόνοια – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/10) στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, κοντά στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας ελαφρά στον ώμο έναν αλλοδαπό που κινούνταν στην περιοχή. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Από τις πρώτες ενδείξεις, εκτιμάται ότι ο ένας από τους δράστες είναι επίσης αλλοδαπός.