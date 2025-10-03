Συμμετοχή της 354ΜΤΜ στην Πολυεθνική Άσκηση «European Spartan 2025» - Εικόνες

Από την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3

Οκτωβρίου 2025, η 354 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών (354ΜΤΜ) της

112 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ) από την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας,

συμμετείχε στην Πολυεθνική Άσκηση «European Spartan 2025», η οποία

διεξήχθη στην Αεροπορική Βάση Bezmer της Βουλγαρίας.

H Μοίρα συμμετείχε με αεροσκάφος C-27J και ανάλογο

προσωπικό, μαζί με δυνάμεις από τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία

και τη Λιθουανία.

Στο πλαίσιο της άσκησης εκτελέστηκαν αποστολές τακτικών

μεταφορών, ρίψεις αλεξιπτωτιστών και εφοδίων, Medical Evacuation

(MEDEVAC), καθώς και σύνθετα τακτικά σενάρια, αποσκοπώντας στην

ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων,

την εναρμόνιση διαδικασιών και τη συνεχή αναβάθμιση της

επιχειρησιακής ετοιμότητας.