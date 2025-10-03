Πίκρης: Το Βενετσιάνικο χωριό του Ρεθύμνου που είναι ένας μαγευτικός οικισμός
O Πίκρης προσφέρει όλα όσα θα αναζητούσε κανείς για να νιώσει ηρεμία και πληρότητα
Ο Πίκρης συγκαταλέγεται στους εντυπωσιακούς οικισμούς που μπορεί να συναντήσει κάποιος ταξιδεύοντας στην ενδοχώρα του Ρεθύμνου.
Λόγω της ιδιαίτερης θέσης του, ακριβώς δίπλα στον ποταμό Αρκαδιώτη, αλλά και της αρχιτεκτονικής του φυσιογνωμίας, η οποία φέρει έντονα ίχνη από την περίοδο της Βενετοκρατίας, είναι αναμφίβολα ένας ξεχωριστός τόπος που αξίζει την επίσκεψη.
