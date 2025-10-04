Κρήτη: Viral αγγελία γάμου σε κηδειόχαρτο

Σύμφωνα με το kriti360.gr, ο γαμπρός είναι γιος ιδιοκτήτη γραφείου κηδειών και με πολύ χιούμορ, αφού δεν δίστασε να συνδυάσει την δουλειά του με την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής του, τυπώνοντας το πιο πρωτότυπο αγγελτήριο γάμου:

Viral έγινε αγγελία γάμου στην Κρήτη που τυπώθηκε πάνω σε κηδειόχαρτο.

