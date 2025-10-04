Κρήτη: Viral αγγελία γάμου σε κηδειόχαρτο

Το αγγελτήριο γάμου που έχει κάνει τον γύρο του Διαδικτύου

Κρήτη: Viral αγγελία γάμου σε κηδειόχαρτο
Viral έγινε αγγελία γάμου στην Κρήτη που τυπώθηκε πάνω σε κηδειόχαρτο.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, ο γαμπρός είναι γιος ιδιοκτήτη γραφείου κηδειών και με πολύ χιούμορ, αφού δεν δίστασε να συνδυάσει την δουλειά του με την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής του, τυπώνοντας το πιο πρωτότυπο αγγελτήριο γάμου:

αγγελία γάμου

