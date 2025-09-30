Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

Δεν συμπλήρωσαν ούτε 24ωρο παντρεμένοι και κατέληξαν διαζευγμένοι.

Viral έχει γίνει ένα βίντεο στο διαδίκτυο, που δείχνει τον καυγά ενός ζευγαριού στο γαμήλιο γλέντι επειδή η νύφη άρχισε να χορεύει με τον ξάδερφό της.

Αυτό προκάλεσε την έκρηξη του γαμπρού, αλλά και μεγάλη συζήτηση στα social media.

Στα πλάνα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο γαμπρός φωνάζει στη νύφη θυμωμένος. Η νύφη του απαντά και ξεκινάει ο καυγάς του νιόπαντρου ζευγαριού, ενώπιον των καλεσμένων, οι οποίοι μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό, προσπαθούν να τους ηρεμήσουν.

Αλλά γρήγορα τα πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου με τον γαμπρό να ανακοινώνει ότι ο γάλος τελείωσε...

Γιατί ξέσπασε μια έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Το περιστατικό εξαπλώθηκε αστραπιαία στα social media.

Πολλοί χρήστες περιέγραψαν τη στάση του γαμπρού ως κτητική και υπερβολική αντίδραση, ενώ κάποιοι αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο θύμωσε.

Πολλοί ήταν εκείνοι που στάθηκαν στο πλευρό της νύφης, εκτιμώντας πως η συμπεριφορά του γαμπρού ήταν μια αντανάκλαση της αληθινής του φύσης. Ένα σχόλιο έγραφε: «Είναι καλό που αυτό το διαζύγιο συνέβη πριν από τη νύχτα του γάμου. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο διαδίκτυο πιστεύουν ότι η νύφη έσωσε τον εαυτό της από μια τοξική σχέση με αυτό το διαζύγιο».

