Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

Τα... αμαρτωλά screenshots έφτασαν στα χέρια της νύφης στο bachelorette πάρτι της

Δημήτρης Δρίζος

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για να ανακαλύψεις ότι σε απατούν — στην πραγματικότητα, όλες οι επιλογές είναι σχεδόν πάντα δυσάρεστες.

Αλλά μπορείτε να φανταστείτε να το μάθετε λίγες στιγμές πριν από τον γάμο σας; Αυτό σίγουρα ανήκει στις χειρότερες δυνατές καταστάσεις.

Αυτό ακριβώς περιγράφεται σε ένα viral άρθρο που δημοσιεύτηκε πριν από μερικά χρόνια στο Body + Soul.

Η ιστορία αφορά την «Casey και τον Alex», ένα ζευγάρι που βρισκόταν στην παραμονή του γάμου του. Τα ονόματα είναι ανωνυμοποιημένα για να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα των εμπλεκόμενων.

Η Casey αφηγείται πως περνούσε μία ξέγνοιαστη βραδιά με τις παράνυφες σε ξενοδοχείο την παραμονή του γάμου, όταν το τηλέφωνό της χτύπησε με μια σειρά από απρόσμενα μηνύματα.

clipboard08-26-202501.jpg

Ήταν από έναν ανώνυμο αποστολέα — υποθέτουμε ότι πιθανώς επρόκειτο για την «άλλη γυναίκα» σε αυτό το τρίγωνο. Τα screenshots και οι φωτογραφίες αποκάλυπταν μήνες ανταλλαγής προσωπικών μηνυμάτων και φωτογραφιών ανάμεσα στον Alex και την άλλη γυναίκα. Η Casey ήταν βέβαιη ότι δεν ήταν πλαστά και βυθίστηκε αμέσως σε ένα ψυχολογικό χάος.

Αντί να ακυρώσει τον γάμο αμέσως, η Casey αποφάσισε να το σκεφτεί τη νύχτα και το πρωί ανακοίνωσε ότι ήθελε να προχωρήσει με το μυστήριο.

Αυτό, όπως αποδείχθηκε, ήταν μια στρατηγική: ήθελε να είναι όλοι οι καλεσμένοι παρόντες όταν θα αποκάλυπτε το τηλέφωνό της και θα διάβαζε τα μηνύματα μπροστά σε όλους.

Διαβάζοντας κάθε μήνυμα δυνατά, ο Alex δεν είχε καμία απάντηση μόλις έγινε εμφανές πόσα γνώριζε η Casey, δημιουργώντας μια από τις πιο δραματικές σκηνές που μπορούμε να φανταστούμε.

Πιο εντυπωσιακό όμως ήταν το γεγονός ότι η μέρα δεν τελείωσε εκεί. Η σχέση της με τον Alex έσπασε αμέσως και ο πρώην αρραβωνιαστικός εξαφανίστηκε, αλλά η Casey κατάφερε να πείσει αρκετούς από τους καλεσμένους να παραμείνουν και να γιορτάσουν μαζί της, τιμώντας «την ειλικρίνεια, την αληθινή αγάπη και την ακολουθία της καρδιάς ακόμη και όταν πονάει».

Άλλωστε, όποιος έχει οργανώσει γάμο ξέρει πόσο καταστροφικό θα ήταν όλη αυτή η δουλειά να πάει χαμένη χωρίς πιθανότητα επιστροφής χρημάτων.

Έτσι, παρά τον σοκαριστικό τρόπο που αποκαλύφθηκε η απιστία, υπάρχει και μια ασημένια ευκαιρία: η Casey δήλωσε πως τελικά είχαν «ένα καταπληκτικό πάρτι».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Άγριο ξύλο οδηγού με επιβάτη σε αστικό λεωφορείο στη Βάρη - «Μα...α θα σε ισοπεδώσω»

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αγορές «πυροβολούν» τα γαλλικά assets – Yπό πίεση μετοχές και ομόλογα

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Εθνική Οδό Διστόμου -Λιβαδειάς

12:12ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Υφαντής: Η στρατηγική συμφωνία με τη Νίκας και η ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Μιντιακοί κολοσσοί της Ιαπωνίας εναντίον ΑΙ: Nikkei και Asahi μήνυσαν την Perplexity για λογοκλοπή

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες στην Αριζόνα: Τεράστια αμμοθύελλα «κατάπιε» το Φοίνιξ - Δείτε βίντεο

12:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Οι αγώνες ρεβάνς των ελληνικών ομάδων με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Ισπανίδα ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί σε ηλικία 42 ετών

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Βέτο στα επιδόματα για Ουκρανούς πρόσφυγες άσκησε ο πρόεδρος της Πολωνίας

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Αποκάλυψε ποιος είπε πρώτος «σ' αγαπώ» όταν γνώρισε τον πρίγκιπα Χάρι

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Ανθρωποκυνηγητό στην Αυστραλία: Ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς - Τους έστησε ενέδρα - Διέφυγε μαζί με μέλη της οικογένειάς του

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος - Η θεωρία της καταστροφής

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληξη από την αστυνομία του Έξετερ: Επετειακό σήμα με UFO για τα 60 χρόνια από τον «θρύλο»του 1965

11:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Μεταγραφές: Πρόταση στην Τζένοα για τον Βολιάκο

11:15ΚΟΣΜΟΣ

«Πρόθυμος» για συνάντηση και με τον Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ - «Έχουμε εξαιρετική σχέση»

11:13LIFESTYLE

Αναστασία: Ξεφαντώνει με Ικαριώτικο στην Πάρο σε νυχτερινή της έξοδο - Βίντεο

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

11:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη: Ανοίγουμε δημοτικό σχολείο στην Ψέριμο για τους δύο μαθητές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Ισπανίδα ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί σε ηλικία 42 ετών

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος - Η θεωρία της καταστροφής

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Πατέρας έχει εξαφανιστεί εδώ και τρία χρόνια μαζί με τα παιδιά του - Κρύβεται στην άγρια φύση - Η απίστευτη ιστορία του «ανθρώπου των θάμνων»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Εθνική Οδό Διστόμου -Λιβαδειάς

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας - Η απάντηση Γεωργιάδη

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί «δίνουν μάχη» να σταματήσουν τους απονεριστές που βουτούν πίσω από τα πλοία - Δείτε βίντεο

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει ο αφρικανικός αντικυκλώνας τον Σεπτέμβριο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Εντοπίστηκε ολόκληρο οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων - Έρευνες της Ασφάλειας για το πρόσωπο που είχε το υλικό

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμες εικόνες στην Αριζόνα: Τεράστια αμμοθύελλα «κατάπιε» το Φοίνιξ - Δείτε βίντεο

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Μοντέλο δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία από μετανάστες ενώ προστάτευε γυναίκες: «Πού είναι ο νόμος; Πού είναι το κράτος;», φώναζε

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία και καταιγίδες

08:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 400 ευρώ περισσότερα σε μισθωτούς και συνταξιούχους - Τι ισχύει με τις εισφορές

12:12ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Υφαντής: Η στρατηγική συμφωνία με τη Νίκας και η ηγετική θέση στον κλάδο των αλλαντικών

10:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα χέρια της Υφαντής η αλλαντοβιομηχανία Νίκας - Ανακοινώθηκε η συμφωνία

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σήμερα η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Αγρίνιο: 40χρονη μάνα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας (vid & pics)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ