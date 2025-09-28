Αίγυπτος: Ο γάμος κατέληξε σε σπαραγμό - Ο γαμπρός πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη

Σε τραγωδία κατέληξε ένας γάμος στην Αίγυπτο, όταν ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε στο γαμήλιο γλέντι την ώρα που χόρευε με τη νύφη.

Η τραγική ιστορία έκανε γρήγορα τον γύρω του διαδικτύου με πλάνα να δείχνουν τον Ασράφ Αμπού Χακάμ να κρατάει το χέρι της νέας του συζύγου του καθώς χόρευαν μαζί μπροστά σε φίλους και συγγενείς.

Ο Χακάμ φαίνεται να καταρρέει ξαφνικά στο έδαφος ενώ κρατούσε το χέρι της γυναίκας του.

Οι καλεσμένοι στριμώχτηκαν γύρω του σε μια προσπάθεια να του προσφέρουν βοήθεια, καθώς το βίντεο τον κατέγραψε να κείτεται ανάσκελα στην πίστα.

Un mariage en Égypte s'est terminé dans le chagrin lorsque le marié, Ashraf Abu Hakam, s'est effondré et est mort alors qu'il dansait avec sa mariée. pic.twitter.com/yWTYrdtmy2 — Claire L. pour une France Éternelle ⚜️ (@FranceEterne) September 28, 2025

Γρήγορα το χαρούμενο κλίμα μετατράπηκε σε κραυγές και ουρλιαχτά. Βίντεο κλιπ και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τους παρευρισκόμενους -που αρχικά προορίζονταν να τεκμηριώσουν την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου- κυκλοφόρησαν έκτοτε ευρέως, χρησιμεύοντας τώρα ως στοιχειωμένες υπενθυμίσεις μιας χαρούμενης νύχτας που μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Οι προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή απέβησαν άκαρπες με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν αργότερα πως υπέστη αιφνίδια καρδιακή ανακοπή, αναφέρει το Gulf News.Ο θάνατος του Χακάμ έρχεται λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα μετά τον θάνατο μιας 26χρονης νοσοκόμας από τη Βοσνία που πέθανε αφού έπεσε σε κώμα κατά τη διάρκεια του γάμου της.

