Η τραγική ιστορία πρωταθλήτριας ιππασίας που κρεμάστηκε σε πάρκο στην πρώτη επέτειο του γάμου της

Η Άμπιγκεϊλ Γκάρσάϊντ, πρωταθλήτρια ιππασίας φαινόταν να είχε τα πάντα, φήμη, δόξα και τον άντρα των ονείρων της για σύζυγο.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε και σχεδίαζε να μετακομίσει στην Αυστραλία για να ανοίξει ένα «νέο κεφάλαιο».

Αλλά μόλις εννέα ώρες αφότου μοιράστηκε χαρούμενες φωτογραφίες για την πρώτη επέτειο του γάμου της με τον σύζυγό της Σάμιουελ και φίλους, σε ένα πολυτελές καταφύγιο σπα, η 30χρονη βρέθηκε νεκρή σε ένα πάρκο στο κέντρο του Χάρογκέιτ της Βόρειας Υόρκης.

And...'suddenly'??

*Abigail Garside-30-UK

*"fit and healthy"

*'Darling Wife' & 'Horse Riding Champion'

*Abigail was celebrating with her partner while staying at the luxurious Rudding Park Resort & Spa in Harrogate...

*August 18, 2025

*Tragically, Abigail died suddenly, just… pic.twitter.com/1oeESY0M8J — cheri maday (@resilient333) August 30, 2025

Η πληρέστερη εικόνα του τι συνέβη προέκυψε μετά την ιατροδικαστική εξέταση, ταα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Η Άμπιγκεϊλ είχε βρεθεί απαγχονισμένη.

Με την αστυνομία να έχει ήδη αποκλείσει τυχόν ύποπτες συνθήκες, αυτό άφησε σοκαρισμένη την οικογένεια και τους φίλους της με ακόμη πιο ενοχλητικές λεπτομέρειες προς επεξεργασία.

Και τους άφησε με αναπάντητα ερωτήματα: πώς θα μπορούσε μια νεαρή γυναίκα με τον κόσμο φαινομενικά στα πόδια της να αυτοκτονήσει;

Ο ξαφνικός θάνατός της ήταν ένα πλήρες σοκ, σύμφωνα με φίλους που τη γνώριζαν.

Περιέγραψαν μια άνθρωπο των συγκινήσεων που σκαρφάλωσε σε κορυφές, βούτηξε σε άγριες λίμνες και εκσφενδονίστηκε από αεροπλάνα για να κάνει αλεξίπτωτο. Λάτρευε να ταξιδεύει με τον σύζυγό της στο πλευρό της. Είχαν κάνει σκι στις Άλπεις και πέταξαν για πολυτελείς διακοπές στο Μπαλί και το Βιετνάμ.

Το κοσμογυρισμένο ζευγάρι επρόκειτο να κάνει μήνα του μέλιτος στην Καραϊβική νωρίτερα φέτος - αλλά ένα ατύχημα διέκοψε τα σχέδιά τους.

Η Άμπιγκεϊλ, μια καταξιωμένη αναβάτης dressage που θριάμβευσε στο διάσημο Horse of the Year Show το 2019, κηδεύτηκε την περασμένη εβδομάδα.

Κατάλληλα, το τελευταίο της ταξίδι ήταν με άμαξα καθώς εκατοντάδες παρατάχθηκαν στους δρόμους.

Ωστόσο, καθώς οι πενθούντες συγκεντρώθηκαν έξω από την εκκλησία, συνέβη κάτι αναπάντεχο.

Δύο γυναίκες χτυπήθηκαν από έναν αυτοκινητιστή που φέρεται να «οδήγησε το αυτοκίνητό του σε πλήθος».

Η αστυνομία του Lancashire είπε ότι ερευνά και προσπαθεί να εντοπίσει τον οδηγό.

Μια πλήρης έρευνα, που πιθανότατα θα διεξαχθεί το επόμενο έτος, μπορεί τελικά να ρίξει περισσότερο φως στις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατό της.