Πάτρα: Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι - Πέθανε ο παππούς της νύφης
Μια από τις πιο ευτυχισμένες ημέρες στη ζωή του ζευγαριού μετατράπηκε από τη μια στιγμή στην άλλη σε τραγικό συμβάν
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Αυγούστου σε γαμήλιο γλέντι στην Πάτρα, μετατρέποντας τη μέρα των ονείρων του ζευγαριού σε ένα πολύ δυσάρεστο σκηνικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr μετά το πέρας το μυστηρίου και καθώς όλοι οι καλεσμένοι βρίσκονταν στο γαμήλιο γλέντι, ο 85χρονος παππούς της νύφης κατέρρευσε ξαφνικά και άφησε την τελευταία του πνοή.
Στο χώρο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και κανείς δεν περίμενε ότι η πιο ευτυχισμένη στιγμή για τους νεόνυμφους θα επισκιαστεί από ένα τόσο θλιβερό και συνάμα τραγικό συμβάν.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:01 ∙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ
«Ταύροι» οι διεθνείς οίκοι για τις αμερικανικές μετοχές
12:46 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μαρινάκης: Γιατί αποκλείονται 13ος μισθός, 13η και 14η σύνταξη
12:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Δημήτρης Κωνσταντάρας: Πότε θα γίνει η κηδεία του
12:17 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ