Πάτρα: Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι - Πέθανε ο παππούς της νύφης

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Αυγούστου σε γαμήλιο γλέντι στην Πάτρα, μετατρέποντας τη μέρα των ονείρων του ζευγαριού σε ένα πολύ δυσάρεστο σκηνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr μετά το πέρας το μυστηρίου και καθώς όλοι οι καλεσμένοι βρίσκονταν στο γαμήλιο γλέντι, ο 85χρονος παππούς της νύφης κατέρρευσε ξαφνικά και άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο χώρο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και κανείς δεν περίμενε ότι η πιο ευτυχισμένη στιγμή για τους νεόνυμφους θα επισκιαστεί από ένα τόσο θλιβερό και συνάμα τραγικό συμβάν.