Το πρόσωπο της νύφης παρέλυσε και δεν μπορούσε να χαμογελάσει την ημέρα του γάμου της λόγω άγχους
Το άγχος από την οργάνωση του γάμου άφησε την Κέλι Στεκ παράλυτη, ανίκανη να σχηματίσει χαμόγελο καθώς περπατούσε στην εκκλησία.

«Ένιωθα πως ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου, αλλά δεν ήθελα οι άνθρωποι να νομίσουν ότι ήμουν δυστυχισμένη επειδή δεν μπορούσα να χαμογελάσω», εξήγησε η Στεκ, 30 ετών, κομμώτρια από το Σικάγο, στο Kennedy News. «Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς».

Kelly and Benjamin Stech.

Η Στεκ διαγνώστηκε τελικά με σύνδρομο Ramsay Hunt, μια σπάνια νευρολογική πάθηση που προκαλείται από τον ιό του έρπητα ζωστήρα και επηρεάζει το προσωπικό νεύρο, προκαλώντας παράλυση στη μία πλευρά του προσώπου και προβλήματα ακοής. Ο Τζάστιν Μπίμπερ είχε αποκαλύψει ότι υπέστη το ίδιο σύνδρομο τον Ιούνιο του 2022.

Οι γιατροί, ωστόσο, απέδωσαν το ξαφνικό πρόβλημα της Κέλι στο έντονο άγχος του γάμου.

«Το άγχος του γάμου μου το προκάλεσε σίγουρα», παραδέχτηκε η νύφη, που παντρεύτηκε τελικά τον σύζυγό της, Μπέντζαμιν, τον Οκτώβριο του 2023. «Η οικονομική πίεση σού καταστρέφει την υγεία».

kelly-stech-30-husband-benjamin-109795946.jpg

Σύμφωνα με έρευνα της διαδικτυακής πλατφόρμας Zola, το 96% των μελλόνυμφων βιώνουν άγχος κατά τον προγραμματισμό του γάμου, ενώ το 40% το χαρακτηρίζουν «εξαιρετικά στρεσογόνο». Τα κόστη, οι λίστες καλεσμένων και η οργάνωση φέρνουν πολλούς στα όριά τους.

Η Κέλι και ο Μπέντζαμιν Στεκ δαπάνησαν 50.000 δολάρια, σχεδόν τα διπλά από τον μέσο όρο των 26.665 δολαρίων που κοστίζει ένας γάμος στις ΗΠΑ.

Τα πρώτα συμπτώματα

Μια εβδομάδα πριν από τον γάμο, η Κέλι ένιωσε αδιαθεσία και πόνο στο δεξί αυτί της. Στην επίσκεψή της σε επείγοντα, της είπαν πως το αυτί της ήταν «εντελώς φυσιολογικό». Ωστόσο, η κατάσταση χειροτέρεψε.

Ξύπνησε με πρησμένο και γεμάτο φουσκάλες αυτί, έντονους πόνους, εμετούς και αδυναμία στο πρόσωπο. «Ένιωθα σαν να με είχε χτυπήσει φορτηγό», είπε.

kennedy-news-media-uses-best-10979594586e2ef.jpg

Τη νύχτα του δείπνου πρόβας, αντί να γιορτάζει με οικογένεια και φίλους, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί αρχικά υποπτεύθηκαν προσωρινή παράλυση Bell’s Palsy, αλλά τελικά κατέληξαν στη διάγνωση του συνδρόμου Ramsay Hunt.

Ο γάμος συνεχίστηκε

Παρά τις σοβαρές επιπλοκές, η Στεκ αρνήθηκε να ακυρώσει ή να αναβάλει τον γάμο. Μείωσε τους καλεσμένους από 200 σε 50 και, με τη βοήθεια μακιγιέρ και φίλων, προσπάθησε να κρύψει την παράλυση.

«Μπορούσα να χαμογελάσω χωρίς δόντια, αλλά με δόντια φαινόταν στραβό», θυμήθηκε.

kelly-stech-30-unable-full-109795943.jpg

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, το δεξί της βλέφαρο παρέλυσε πλήρως και αναγκάστηκε να το κρατά κλειστό με μαντήλι. Δεν μπορούσε να πιει αλκοόλ και υπέφερε από έντονους πόνους και κούραση.

Η ανάρρωση και το μήνυμα προς τις νύφες

Λίγες ημέρες αργότερα, επιβεβαιώθηκε ότι πάσχει από σύνδρομο Ramsay Hunt. Με θεραπεία κατάφερε να ανακτήσει πλήρως τις κινήσεις του προσώπου της.

Σήμερα, όντας οκτώ μηνών έγκυος, η Κέλι προειδοποιεί τις μέλλουσες νύφες:

«Μην αφήνετε το άγχος να σας καταστρέψει. Να είστε ευγνώμονες και να μην αγχώνεστε για τα μικρά πράγματα, όπως τα παπούτσια ή τον καιρό. Δεν θέλετε να καταλήξετε παράλυτες την ημέρα του γάμου σας».

«Με τον Μπέντζαμιν ζήσαμε από νωρίς τι σημαίνει ‘στην υγεία και στην αρρώστια’», πρόσθεσε.

