Νύφη σχεδίασε και έραψε τα φορέματα των 11 παράνυμφών της σε ένα μήνα και έγινε viral

«Κάθε φόρεμα ήταν ένα μικρό ευχαριστώ σε μορφή υφάσματος», δήλωσε η νύφη σε συνέντευξή της

Νύφη σχεδίασε και έραψε τα φορέματα των 11 παράνυμφών της σε ένα μήνα και έγινε viral
Με τον προγραμματισμό ενός γάμου να είναι αρκετά απαιτητικός, μια νύφη αποφάσισε να κάνει κάτι που για πολλές γυναίκες θα φάνταζε αδιανόητο: να σχεδιάσει και να ράψει όχι μόνο το νυφικό της, αλλά και τα φορέματα όλων των 11 παράνυμφών της μέσα σε τέσσερις εβδομάδες.

Η Cabrini Roy-Velarde, Βρετανίδα-Φιλιππινέζα σχεδιάστρια μόδας, κατέγραψε ολόκληρη τη δημιουργική της διαδρομή στα social media, ενόψει του γάμου της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου στη Νότια Γαλλία. Το αποτέλεσμα ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι παρακολούθησαν βήμα προς βήμα την πορεία της προς τη μεγάλη μέρα.

Η Roy-Velarde ανέλαβε να δημιουργήσει 11 σαμπανιζέ φορέματα μέσα σε μόλις έναν μήνα – χωρίς καμία εναλλακτική λύση ή back-up σχέδιο.

https://www.instagram.com/reel/DOjYTXfAv-I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Όπως είπε στο People: «Οι περισσότερες νύφες χάνουν τον ύπνο τους για τις λίστες καλεσμένων ή τη διακόσμηση. Εγώ έχασα πολύ ύπνο επειδή έραβα 11 φορέματα για τις κουμπάρες μου τέσσερις εβδομάδες πριν από τον γάμο! Βλέποντάς το στο σήμερα, ήταν μια τρελή απόφαση, αλλά δεν το μετανιώνω καθόλου».

Για την ίδια, δεν ήταν βάρος αλλά «όνειρο ζωής» το να φτιάξει κάθε φόρεμα με το χέρι: «Ήθελα να νιώσουν πως φορούν κάτι μοναδικό, σχεδιασμένο αποκλειστικά για την καθεμία. Αυτό είναι, άλλωστε, η καρδιά της δουλειάς μου ως σχεδιάστρια μόδας. Κάθε φόρεμα ήταν σαν ένα μικρό ευχαριστήριο σημείωμα από ύφασμα, γιατί αυτές οι γυναίκες με στήριξαν απίστευτα σε όλη μου τη ζωή».

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η Roy-Velarde έδειξε πώς πήρε μαζί της τη ραπτομηχανή ακόμα και στον προορισμό του γάμου για να ολοκληρώσει τα φορέματα στην ώρα τους. Εξήγησε πως η «γλώσσα αγάπης» της είναι οι πράξεις, γι' αυτό ήθελε να κάνει τις κουμπάρες της να νιώσουν ξεχωριστές.

Τα φορέματα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά την ημέρα του γάμου – καμία από τις κουμπάρες δεν τα είχε δοκιμάσει προηγουμένως. Όπως περιέγραψε η Roy-Velarde σε TikTok βίντεο που έφτασε τα 1,5 εκατ. προβολές:

«Σχεδόν έκλαψα όταν είδα τα κορίτσια μου με τα φορέματα που τους είχα φτιάξει. Όλες οι άυπνες νύχτες άξιζαν τον κόπο!».

Σε άλλο βίντεο με 9,5 εκατ. προβολές, αστειεύτηκε λέγοντας: «Πρέπει να έχουν πολλή εμπιστοσύνη σε μένα – το μόνο που είχα ήταν οι μετρήσεις τους, και απλώς εμφανίστηκαν την ημέρα του γάμου».

Όσο για το δικό της νυφικό, η σχεδιάστρια εξηγεί πως ήταν το ίδιο απαιτητικό αλλά και συγκινητικό: «Ήθελα κάτι διαχρονικό, ένα φόρεμα που θα μπορούσε να περάσει από γενιά σε γενιά. Όταν με ρωτούσαν ποιος το σχεδίασε, μπορούσα να πω "εγώ" – και αυτό ήταν πάντα το όνειρό μου».

Το νυφικό ήταν φτιαγμένο από ιταλικό μεταξωτό βαμβάκι, με κορσέ γραμμή και ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς.

«Έβαλα όλη μου την ψυχή – από τη σιλουέτα μέχρι τις πιέτες στο μετάξι. Όταν περπατούσα στην εκκλησία με αυτό που είχα δημιουργήσει με τα χέρια μου, ήταν σαν να φορούσα την ιστορία μου».

Η δημιουργικότητά της δεν σταμάτησε εκεί: Έφτιαξε επίσης τα σύνολα του συζύγου και της αδελφής της για το pre-wedding πάρτι, καθώς και μερικές επιπλέον εμφανίσεις για την εβδομάδα του γάμου.

Παρότι ξεκίνησε να ανεβάζει τα βίντεο απλώς για να καταγράψει τις στιγμές, δεν περίμενε ποτέ ότι θα γίνουν viral: «Δεν φανταζόμουν ότι θα παρακολουθούσαν τόσοι άνθρωποι – πόσο μάλλον ότι θα περίμεναν με ανυπομονησία να δουν το αποτέλεσμα. Τα σχόλια ήταν τόσο συγκινητικά… Ένιωσα σαν να είχα μια τεράστια εικονική παρέα να γιορτάζει μαζί μου», δήλωσε στο People.

https://www.instagram.com/p/DOde_NfgiSK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

