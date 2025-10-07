Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις 45 λεπτών στην Αττική Οδό - Στο «κόκκινο» Κηφισός και Μεσογείων

Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στις βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, με τις καθυστερήσεις να φτάνουν ακόμα και τα 45 λεπτά στην Αττική Οδό.

Πιο συγκεκριμένα, δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω των 45' από την περιφερειακό του Αιγάλεω έως την Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα η κατάσταση είναι λιγότερο δραματική, με τα οχήματα να σημειώνουν καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα και από Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄ από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Την ίδια ώρα, ο Κηφισός είναι στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα στο μεγαλύτερο τμήμα του από το Περιστέρι έως και τον κόμβο Μεταμόρφωσης, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στη Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην Κηφισίας στο ρεύμα προς Κηφισιά καθώς και στις βασικές οδικές αρτηρίες του κέντρου.