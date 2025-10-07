Ένταση στην Κηφισίας: Δακρυγόνα και κρότου λάμψης σε πορεία για την Παλαιστίνη - Βίντεο

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα επεισόδια σημειώθηκαν στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Πανόρμου - Προσαγωγές σύμφωνα με την ΕΡΤ

Παύλος Μεθόδιος

Ενταση επικράτησε στην συμβολή των οδών Πανόρμου και Κηφισίας σε πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης στη λεωφόρο Κηφισίας, κοντά στη διασταύρωση με την Πανόρμου, όταν δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης για να διαλύσουν συγκεντρωμένους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα επεισόδια σημειώθηκαν στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Πανόρμου. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή έγινε αποπνικτική, ενώ η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας διεκόπη προσωρινά στη μια λωρίδα.

Η πορεία ξεκίνησε από το πάρκο Ελευθερίας και κατευθυνόταν προς την πρεσβεία του Ισραήλ με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ η ΕΛ.ΑΣ. έχει προβεί σε προσαγωγές ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια.

