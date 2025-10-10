«Καμπάνα» στην Ελλάδα από το Δικαστήριο της ΕΕ για τον ΧΥΤΑ Ζακύνθου - Βαρύ το πρόστιμο

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επέβαλε χρηματικές κυρώσεις στην Ελλάδα, λόγω της συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης -με απόφαση του 2014- η οποία ζητούσε την παύση λειτουργίας του υπερφορτωμένου χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) στη Ζάκυνθο.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι ο συγκεκριμένος ΧΥΤΑ βρίσκεται εντός της περιοχής Natura 2000 του Θαλάσσιου Εθνικού Πάρκου Ζακύνθου, ενός φυσικού οικοτόπου ζωτικής σημασίας για τη θαλάσσια χελώνα «Caretta-Caretta». Το ΔΕΕ σημειώνει ότι ο χώρος όχι μόνο συνέχισε να λειτουργεί, αλλά ήταν και κορεσμένος και δυσλειτουργικός, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την υγεία όσο και το περιβάλλον.

Πρόστιμο 12.500 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης

Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι από τον Ιούνιο του 2017 και μετά, η Ελλάδα δεν κατάφερε ούτε να εκπονήσει ένα σχέδιο διευθέτησης για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, ούτε να τον παύσει οριστικά – καθώς συνέχισε να δέχεται απόβλητα μέχρι το τέλος του 2017.

Ως αποτέλεσμα της παράβασης, οι ελληνικές αρχές διατάσσονται να καταβάλουν:

Πρόστιμο ύψους 12.500 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, αρχής γενομένης από τις 9 Οκτωβρίου (ημερομηνία έκδοσης της απόφασης) και μέχρι την οριστική εκτέλεση της απόφασης του 2014. Ένα κατ' αποκοπή ποσό ύψους 5.500.000 ευρώ.

Το ΔΕΕ τονίζει πως τα επιβληθέντα ποσά δικαιολογούνται από τη σοβαρότητα της παράβασης, καθώς αυτή συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ