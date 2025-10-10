Μαγνησία: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τρεις αγνοούμενους στο Βένετο
Και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν σε επικοινωνία με τα σωστικά συνεργεία
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής (10/10) επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην περιοχή του Βένετου Μαγνησίας, έπειτα από κλήση για τρία άτομα που έχασαν τον προσανατολισμό τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνθρωποι που χάθηκαν έχουν επικοινωνία με τις αρχές, οι οποίες βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προκειμένου να τους οδηγήσουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο.
