H κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της – Kουμπάρος o Κυριάκος Μητσοτάκης

Εβίνα Γιακουμάτου και Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου

Newsbomb

H κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της – Kουμπάρος o Κυριάκος Μητσοτάκης
INSTAGRAM.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν σήμερα (10/10) η κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γεράσιμου Γιακουμάτου, Εβίνα, με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Ελπιδοφόρο Παπανικολόπουλο.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί το περασμένο καλοκαίρι, ενώ ήδη είχαν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης πριν από τη γέννηση του γιου τους.

Το μυστήριο του γάμου τελέστηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίας Ειρήνης εντός του Politia Tennis Club, ενώ, κουμπάρος ήταν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε εδώ φωτογραφίες από το μυστήριο:

0109
0209
0309
0409
0509
0609
0709
0809
0909

Η Ευαγγελία (Εβίνα) Γιακουμάτου, δικηγόρος στο επάγγελμα και κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου, ο οποίος έχει διατελέσει βουλευτής και υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, είναι εντεταλμένη σύμβουλος του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά για θέματα Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ενώ, έχει ασχοληθεί με θέματα δημόσιας πολιτικής και έχει αρθρογραφήσει σε ελληνικά Μέσα ενημέρωσης.

Ο Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος δραστηριοποιείται στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ και της ψηφιακής στρατηγικής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:11ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 66χρονος στα Τρίκαλα: Λύθηκε το χειρόφρενο του φορτηγού του και τον παρέσυρε

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Εύκολα ο Ολυμπιακός τη Ντουμπάι BC με κορυφαίο Βεζένκοφ

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν έχρισε πρωθυπουργό τον... απερχόμενο Σεμπαστιάν Λεκορνί

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Η φάρσα της χρονιάς στην Κρήτη: Ο πεθερός ντύθηκε νύφη και ο γαμπρός… τα είδε όλα

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στο Κέιμπριτζ: Κρίσιμη η συνεργασία Βρετανίας και Ελλάδας σε έρευνα, παραγωγή, τεχνολογία - «Ο «Κένταυρος» μας δικαίωσε

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Ποινή 13 ετών και 7 μηνών στον 79χρονο Γιάννη Ξυδάκη - Θα την εκτίσει σπίτι του

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγεια διαβάση στην Λεωφόρο Συγγρού

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική απόφαση που δεν εφαρμόζεται: Μαθητής στην Κρήτη είναι «εγκλωβισμένος» στην ίδια τάξη

22:09LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Πιο ερωτευμένος από ποτέ μετά το διαζύγιο με την Αντζελίνα Τζολί - Ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με την Ινές ντε Ραμόν

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA ανακοίνωσε την ημερομηνία της πρώτης επανδρωμένης αποστολής στη Σελήνη έπειτα από 50 χρόνια

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν τη δυνατότητα αναχαίτισης της ρωσικής επίθεσης

21:36ΕΛΛΑΔΑ

H κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της – Kουμπάρος o Κυριάκος Μητσοτάκης

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών - Λαμίας: Νταλίκα παρέσυρε ακινητοποιημένο ΙΧ - Ένας τραυματίας

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δεν έχει βγει ακόμη λευκός καπνός στα Ηλύσια Πεδία και στο Ματινιόν - Τα πιθανά σενάρια

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Η «γκάφα» του Ντόναλντ Τραμπ: Κοινοποίησε στο Truth Social προσωπικό μήνυμα προς την υπουργό Δικαιοσύνης για διώξεις εχθρών

21:19ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (10/10): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 46 εκατομμύρια ευρώ

21:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Σπουδαία νίκη της Εθνικής Ελπίδων

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:36ΕΛΛΑΔΑ

H κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της – Kουμπάρος o Κυριάκος Μητσοτάκης

23:02ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν έχρισε πρωθυπουργό τον... απερχόμενο Σεμπαστιάν Λεκορνί

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος προπηλάκισε κλιμάκιο ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πουτ…, θα σας διαλύσω»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Ο συγκινητικός επικήδειος από τα αδέλφια της

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγεια διαβάση στην Λεωφόρο Συγγρού

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Το βίαιο παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε 100 φορές με το πιρούνι την έγκυο σύντροφό του και η 14χρονη κόρη που το έσκασε

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030

18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα – Τον βρήκαν με tie wrap στα χέρια

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Κίνδυνος για τα τρία σπίτια γύρω από τον κρατήρα - Τι έδειξε η αυτοψία

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Η φάρσα της χρονιάς στην Κρήτη: Ο πεθερός ντύθηκε νύφη και ο γαμπρός… τα είδε όλα

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική απόφαση που δεν εφαρμόζεται: Μαθητής στην Κρήτη είναι «εγκλωβισμένος» στην ίδια τάξη

19:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Τεράστια» έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί - Αναφορές για πολλούς νεκρούς - Βίντεο

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA ανακοίνωσε την ημερομηνία της πρώτης επανδρωμένης αποστολής στη Σελήνη έπειτα από 50 χρόνια

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

19:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Οργή Τραμπ προς την Κίνα: «Σκέφτομαι μαζική αύξηση δασμών» - Ακυρώθηκε η συνάντηση με Σι

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Λα Νίνια: Τι είναι το φαινόμενο που φέρνει ψύχος και πρόωρο χειμώνα - Τι καιρό να περιμένουμε

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Ποινή 13 ετών και 7 μηνών στον 79χρονο Γιάννη Ξυδάκη - Θα την εκτίσει σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ