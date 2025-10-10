H κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της – Kουμπάρος o Κυριάκος Μητσοτάκης

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν σήμερα (10/10) η κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γεράσιμου Γιακουμάτου, Εβίνα, με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Ελπιδοφόρο Παπανικολόπουλο.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί το περασμένο καλοκαίρι, ενώ ήδη είχαν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης πριν από τη γέννηση του γιου τους.

Το μυστήριο του γάμου τελέστηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίας Ειρήνης εντός του Politia Tennis Club, ενώ, κουμπάρος ήταν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δείτε εδώ φωτογραφίες από το μυστήριο:

01 09 02 09 03 09 04 09 05 09 06 09 07 09 08 09 09 09

Η Ευαγγελία (Εβίνα) Γιακουμάτου, δικηγόρος στο επάγγελμα και κόρη του Γεράσιμου Γιακουμάτου, ο οποίος έχει διατελέσει βουλευτής και υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, είναι εντεταλμένη σύμβουλος του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά για θέματα Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ενώ, έχει ασχοληθεί με θέματα δημόσιας πολιτικής και έχει αρθρογραφήσει σε ελληνικά Μέσα ενημέρωσης.

Ο Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος δραστηριοποιείται στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ και της ψηφιακής στρατηγικής.