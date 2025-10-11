Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στην Εύβοια: Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ένας άντρας

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων σημειώθηκε το Σάββατο (11/10) στην Εύβοια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άντρα.

Το τροχαίο σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα eviaonline.gr σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο ύψος του Ξενοδοχείου Μιραμάρε, του Δήμου Ερέτριας στην Εύβοια, όπου δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν πάνω σε στροφή.

Στον τόπο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής της αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Για τον απεγκλωβισμό του άντρα επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.