Διακοπές νερού την Τρίτη (14/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, EKTAKTH
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
Ευρώτα και Γερολιμένος
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΠΛ. ΒΑΘΗΣ, ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ
Αχαρνών και Ηπείρου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΑΡΗ, EKTAKTH
ΒΑΡΚΙΖΑ, ΒΑΡΗ
Μονεμβασιάς και Θάσου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, EKTAKTH
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Νηρέως και Ζεφύρου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, EKTAKTH
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Λυσία και Λεβέντη
