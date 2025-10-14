Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

Η ζωή και η καριέρα της ηθοποιού

Newsbomb

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τελευταίο διάστημα της ζωής της Άννας Κυριακού κύλησε ήρεμα και γαλήνια. Όπως είχε πει η ίδια, στόχος της ήταν πάντα να μοιραστεί τη ζωή της με τον κόσμο, μέσα από τη βιογραφία της: «Ήθελα οι άνθρωποι να μάθουν για τη ζωή μου». Όταν το βιβλίο της βγήκε στις βιβλιοθήκες, ένιωθε χαρά και πληρότητα, αφήνοντας πίσω της μια βαθιά αίσθηση ολοκλήρωσης.

Η τελευταία της στιγμή στο σπίτι της βρήκε την ηθοποιό ήρεμη, με το πρόσωπό της πιο γαλήνιο από ποτέ. Στο κομοδίνο της υπήρχε το βιβλίο της, η αποτύπωση της ζωής της, και στο οπισθόφυλλο είχε γράψει: «Αυτό που κατάλαβα στη ζωή μου είναι να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, μέχρι την τελευταία σου στιγμή. Να νιώθεις ευχαριστημένος με όσα έχεις κάνει».

Ο γιος της, Χριστός Απόστολίδης, είπε στην εφημερίδα Espresso με συγκίνηση: «Δεν το περιμέναμε. Ήταν καλά μέχρι το τελευταίο διάστημα και όλα όσα είχε πει ήταν τελικά προφητικά. Έφυγε έτσι όπως ήθελε, έχοντας εκπληρώσει όλα της τα όνειρα».

«Τώρα ας φύγω» είχε πει στον γιο της η Άννα Κυριακού και ήταν τα τελευταία της λόγια λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

75 χρόνια στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Γεννημένη στις 17 Ιανουαρίου 1929, η Άννα Κυριακού αφιέρωσε 75 χρόνια στη σκηνή και την υποκριτική τέχνη, συνεργαζόμενη με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως ο Βασίλης Λογοθετίδης.

Για την πρώτη της εμπειρία μαζί με τον Βασίλη Λογοθετίδη είχε πει: «Δύο ή τρεις σεζόν ήμασταν μαζί στο θέατρο Κεντρικό, δίπλα στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Έπαιζα στην επιθεώρηση και μου είπαν “Να την πάρουμε, έχει ταλέντο”. Την άλλη μέρα ήρθε ο Γιώργος Τσούχλος να με καλέσει να υπογράψω και δέχτηκα αμέσως. Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μου με αυτόν τον σπάνιο καλλιτέχνη».

Στα νεανικά της χρόνια θυμάται στιγμές στη Θεσσαλονίκη, όπου μαζί με τον Λογοθετίδη και νέους συνεργάτες, ταξίδευαν και διασκέδαζαν μετά τις παραστάσεις, δημιουργώντας αναμνήσεις γεμάτες γέλιο και ζωντάνια.

Η θρυλική «θεία Μπεμπέκα»

Η Άννα Κυριακού έγινε γνωστή στις νεότερες γενιές μέσα από την τηλεοπτική σειρά Τρεις Χάριτες, όπου υποδύθηκε τη «θεία Μπεμπέκα». Όπως αναφέρει στην αυτοβιογραφία της, η επιλογή της για τον ρόλο ήταν τυχαία αλλά τυχερή:

«Στην αρχή ο ρόλος ήταν μικρός. Η παραγωγός, η φίλη μου Ελβίρα Ράλλη, μου είπε ότι δύο νέα παιδιά, ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παθανασίου, με ήθελαν για τον τέταρτο ρόλο. Αμέσως είπα ναι. Σιγά-σιγά ο ρόλος μεγάλωσε και έτσι γεννήθηκε η θρυλική θεία Μπεμπέκα».

Η ίδια τόνιζε ότι πέρα από το ταλέντο και τη σκληρή δουλειά, στη ζωή παίζει πολύ ρόλο και η τύχη: Η σωστή στιγμή και το σωστό μέρος μπορούν να καθορίσουν το μέλλον ενός καλλιτέχνη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η «έξυπνη» λύση της Κίνας: Το βιοδιασπώμενο πλαστικό από μπαμπού είναι πιο ανθεκτικό και εύκολο στην ανακύκλωση

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Νew York Times: Ο Τραμπ κάνει τον γύρο του θριάμβου, αλλά αποφεύγει τις ερωτήσεις για τη συνέχεια

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ναυτεργατών: Αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Διώρυγα Κορίνθου: Κλειστή από σήμερα λόγω εργασιών αποκατάστασης

08:00BOMBER

ΣτΕ: «Ναι» στο διάταγμα για τα κίνητρα του ΝΟΚ – Ανοίγει ξανά ο δρόμος για την οικοδομή

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δυο πτώμα σε επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Θέρμανσης 2025: Δικαιούχοι, Ποσά & Νέες Τιμές Πετρελαίου

07:58LIFESTYLE

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η αποκάλυψη για τη χυλόπιτα της γυναίκας του - «Είμαι καλό παιδί και της είπα»

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Zeekr 001: Το νέο ηλεκτρικό που φορτίζει σε 7 λεπτά και αποδίδει 900+ ίππους

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η επόμενη μέρα μετά τους πανηγυρισμούς και τα βασικά σημεία τριβής

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Από νωρίς στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Οι δρόμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

07:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από τον Σάκη Αρναούτογλου - Οι 4 περιοχές που θα σημειωθούν καταιγίδες

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα - Πώς κινούνται Μετρό, λεωφορεία, τρένα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Τα «γαλλικά» της τραγουδίστριας στην προσβλητική συμπεριφορά θαμώνα

07:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα έχουν τριπλό κέρδος με επίδομα 250 ευρώ

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού στο myAADE

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της - «Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν και τη χτυπούσε με ό,τι έβρισκε»

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές: Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα παίρνει ο επιζών σύζυγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

07:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από τον Σάκη Αρναούτογλου - Οι 4 περιοχές που θα σημειωθούν καταιγίδες

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα – Ποιοι απεργούν – Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Σφίγγει» ο κλοιός γύρω από τους δράστες του διπλού φονικού – Γιατί ο συνεπιβάτης στο σκούτερ κουβαλούσε θήκη κιθάρας

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα - Πώς κινούνται Μετρό, λεωφορεία, τρένα

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η επόμενη μέρα μετά τους πανηγυρισμούς και τα βασικά σημεία τριβής

06:59ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στη Βραζιλία: Καλλονή σκότωνε από ευχαρίστηση - Δηλητηρίασε 4 ανθρώπους σε 5 μήνες

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές: Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα παίρνει ο επιζών σύζυγος

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Τα «Θηρία» του Αιγαίου: Τα τεράστια Freak Waves που φτάνουν τα 15 μέτρα στην Ελλάδα

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα Θέρμανσης 2025: Δικαιούχοι, Ποσά & Νέες Τιμές Πετρελαίου

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα πιο συγκινητικά βίντεο της επανένωσης των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων με τις οικογένειές τους

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερά πρώτη η ΝΔ στο 30,1% στην εκτίμηση ψήφου - 16 μονάδες πίσω το ΠΑΣΟΚ - Από ποιους «κόβει» ο Τσίπρας;

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της - «Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν και τη χτυπούσε με ό,τι έβρισκε»

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Διακήρυξη «Ειρήνη 2025» στο Σαρμ ελ Σέιχ – Ντόναλντ Τραμπ: «Υπέροχη μέρα για τη Μέση Ανατολή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ