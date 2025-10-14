Αιτήσεις υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών: Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν ελλιπή δικαιολογητικά

Στιγμιότυπο αρχείου από διμερή άσκηση Ελλάδας - Ινδίας, στη θαλάσσια περιοχή Μυρτώου Πελάγους και κεντρικού Αιγαίου

Διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) με ελλιπή δικαιολογητικά παρείχε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) ενημερώνοντας ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Οι υποψήφιοι οφείλουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη να ενημερωθούν

εάν τα δικαιολογητικά τους είναι ελλιπή, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης

https://epop.hellenicnavy.gr . κάνοντας ταυτοποίηση με τους προσωπικούς

τους κωδικούς Taxisnet.

Οι υποψήφιοι ΕΠ.ΟΠ. με ελλιπή δικαιολογητικά μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που λείπουν μέχρι και την 17 η Οκτωβρίου 2025, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στη διεύθυνση epop2025@navy.mil.gr

Υπενθυμίζεται ότι η μη συμπλήρωση των ελλιπών δικαιολογητικών μέχρι και την 17 η Οκτωβρίου 2025 αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.

Επιπρόσθετα, μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας με νεότερη ανακοίνωση.

