Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική οδό - Σοβαρά προβλήματα στη Μεσογείων

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς καταγράφεται αυτήν την ώρα στους περισσότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής, λόγω και την σημερινής απεργιακής κινητοποίησης στα μέσα μεταφοράς.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στις λεωφόρους Μεσογείων και Κηφισίας αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά δυσκολίας η κίνηση και στον Κηφισό.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική οδό:

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις 15΄-20΄στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.