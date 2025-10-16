Κιλκίς: Διακινητής μεταναστών ο δράστης της δολοφονίας έξω από ξενοδοχείο

Ένας νεαρός αλλοδαπός, γνωστός στις διωκτικές αρχές, φέρεται — σύμφωνα με πληροφορίες — ως ο δράστης της δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου 2025, έξω από ξενοδοχείο στην περιοχή Ευζώνων, στον νομό Κιλκίς.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο βασικός ύποπτος είναι ένας 26χρονος Πακιστανός, ο οποίος, βρισκόμενος στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου, άνοιξε πυρ εναντίον ενός 35χρονου άνδρα από τη Σιέρα Λεόνε. Το θύμα τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο δράστης διέφυγε άμεσα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο της δολοφονίας οι αρχές εντόπισαν τρεις κάλυκες, ένα κινητό τηλέφωνο, χρηματικό ποσό ύψους 1.214 ευρώ, ρουχισμό και διάφορα αντικείμενα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, σε βάρος του φερόμενου ως δράστη εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από ανακριτή Κιλκίς, το οποίο αφορά υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών.