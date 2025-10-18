Ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της Πυροσβεστικής με 4.500 ακόμα στελέχη «τρέχει» η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση ενισχύει την πυροσβεστική 

Newsbomb

Ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της Πυροσβεστικής με 4.500 ακόμα στελέχη «τρέχει» η κυβέρνηση
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη δραστική ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με περισσότερα από 4.500 μάχιμα στελέχη φέτος και το επόμενο έτος προβλέπει ο σχεδιασμός που ήδη υλοποιεί το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της ευρείας και πολυετούς προσπάθειας ώστε η χώρα να ανταπεξέλθει στις τεράστιες προκλήσεις που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Με τις κατατάξεις και τις προσλήψεις αυτές, στο τέλος του 2026 η δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος θα είναι αυξημένη περίπου κατά 12% σε σύγκριση με το 2024, χρονιά κατά την οποία η χώρα μας ήδη είχε τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών αναλογικά με το σύνολο των εργαζόμενων ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη Eurostat.

«Πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τις κλιματικές εξελίξεις και, μολονότι η πρόοδος της τεχνολογίας έχει διευκολύνει το έργο της δασοπυρόσβεσης, δεν υπάρχει υποκατάστατο για πυροσβέστες που μπορούν να αντιμετωπίσουν μία φωτιά στην πρώτη γραμμή», τόνισε ανώτερος αξιωματικός με μεγάλη εμπειρία στον συντονισμό δυνάμεων. «Η αντιπυρική περίοδος έχει αλλάξει ποιοτικά. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας οφείλουν να προσαρμοστούν», σημείωσε δεύτερος αξιωματικός, που έχει ασχοληθεί με την εκπαίδευση πυροσβεστών.

Ενισχυμένη Πυροσβεστική, στο ύψος των νέων προκλήσεων Οι δύο πηγές υπογράμμισαν τη σημασία της ενίσχυσης του προσωπικού της Πυροσβεστικής, τη στιγμή που η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τα δεδομένα, ειδικά σε ό,τι αφορά τις φωτιές αλλά και στη διαχείριση οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής.

Όπως σημείωσαν οι δύο αξιωματικοί, οι όλο και συχνότεροι άνυδροι χειμώνες, σε συνδυασμό με τους παρατεταμένους καλοκαιρινούς καύσωνες, μειώνουν την υγρασία στα φυτά σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Αυτό καθιστά την καύσιμη ύλη εξαιρετικά εύφλεκτη, τη στιγμή μάλιστα που, λόγω της εγκατάλειψης της υπαίθρου, κοπάδια ζώων σπανίως «καθαρίζουν» τη χαμηλή βλάστηση μέσω της βοσκής. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι φωτιές αντιμετωπίζονται πολύ πιο δύσκολα.

Η αποτελεσματικότητα παραδοσιακών αντιπυρικών ζωνών μειώνεται, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις καύτρες από τη φλεγόμενη βλάστηση εκτοξεύονται σε αποστάσεις ακόμα και άνω των 500 μέτρων. Η εκπομπή θερμότητας από μία φωτιά μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το παρελθόν, με αποτέλεσμα η προσέγγιση από επίγειες δυνάμεις να είναι αδύνατη, ενώ οι ρίψεις νερού από εναέρια μέσα εξαερώνονται προτού φτάσουν στο έδαφος. Επίσης, ενώ παλαιότερα η πτώση της θερμοκρασίας και η αύξηση της υγρασίας μετά τη δύση του ηλίου διευκόλυνε το έργο των πυροσβεστών, πλέον πολλές νύχτες είναι ζεστές και ξερές, δυσκολεύοντας την κατάσβεση. Με αυτά τα νέα δεδομένα, στέλεχος του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισήμανε πως εκτός από την αύξηση της δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλάζει σταδιακά και ο προσανατολισμός του, με όλο και περισσότερους πυροσβέστες να μπορούν να επιχειρήσουν μέσα σε δάση.

3.500 + 1.000 πυροσβέστες, χειριστές και τεχνικοί

Αυτή η διπλή αλλαγή, σε ποσότητα και ποιότητα, αντικατοπτρίζεται στις νέες προσλήψεις. Όπως ανέφερε το ίδιο στέλεχος, φέτος οι ειδικές μονάδες των δασικών επιχειρήσεων έχουν ήδη ενισχυθεί με 300 «δασοκομάντος», δίνοντας έμφαση στην εμπειρία, καθώς σχεδόν οι μισοί είναι πρώην εποχικοί πυροσβέστες. Παράλληλα, αποφοίτησαν 28 ανθυποπυραγοί και 164 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Ακαδημία. Πέραν αυτών, ο «κορμός» των φετινών προσλήψεων αποτελείται από 2.500 εποχικούς πυροσβέστες που υπηρετούν σήμερα. Η θητεία τους έχει αυξηθεί από τους έξι στους οκτώ μήνες, λόγω της επέκτασης της αντιπυρικής περιόδου.

Επιπλέον, σε εξέλιξη είναι δύο διαγωνισμοί για 20 ειδικούς ιατρούς για την Υγειονομική Υπηρεσία της Πυροσβεστικής, για 10 χειριστές ελικοπτέρων, 6 χειριστές αεροπλάνων και 3 μηχανικούς τεχνικούς εναερίων μέσων. Παράλληλα, αυτές τις ημέρες κατατάσσονται 260 δόκιμοι πυροσβέστες και 70 δόκιμοι ανθυποπυραγοί, επιτυχόντες των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων.

Χθες μάλιστα δημοσιεύτηκε προκήρυξη για 150 πυροσβέστες επί θητεία (μία νέα κατηγορία προσωπικού που θεσπίστηκε με τον ν. 5214/2025). Θα ακολουθήσει η πρόσληψη 15 αξιωματικών πλοηγών κυβερνητών, 10 αξιωματικών πλοηγών μηχανικών και 20 υπαξιωματικών πλοηγών μηχανικών που θα τοποθετηθούν στην Υπηρεσία Πλωτών Μέσων, καθώς και 15 τεχνικών μηχανικών οχημάτων. Συνολικά, οι προσλήψεις για το 2025 θα φτάσουν τα 3.500 άτομα όλων των κατηγοριών, ενώ ακόμα 1.000 νέες θέσεις θα καλυφθούν το 2026, οδηγώντας το άθροισμα της τρέχουσας διετίας στα 4.500 άτομα.

Ειδικά για το 2026, προβλέπεται διαγωνισμός για 600 πυροσβέστες επί θητεία και κατάταξη 70 δοκίμων ανθυποπυραγών και 260 δοκίμων πυροσβεστών στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Παράλληλα το Πυροσβεστικό Προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων θα ενισχυθεί με 12 χειριστές αεροσκαφών και ελικοπτέρων, 15 μηχανικούς τεχνικούς εναερίων μέσων, 5 πλοηγούς κυβερνήτες, 15 πλοηγούς μηχανικούς, 19 αξιωματικούς πληροφορικής, 15 τεχνικούς μηχανικούς οχημάτων, 5 νομικούς και 5 αξιωματικούς ειδικότητας οικονομικού. Επίσης, θα μονιμοποιηθούν 55 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, ως υποχρέωση εκ του νόμου. «Όλα αυτά δείχνουν τη συντονισμένη και διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησης να ενισχύσει τη στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος με προσωπικό όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής του», σημείωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

«Βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας, δεν εθελοτυφλούμε, φέτος στην ΕΕ οι καμένες εκτάσεις είναι υπερτριπλάσιες από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών», σχολίασε ο πρώτος αξιωματικός. Αλλά κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, τόσο με αύξηση του προσωπικού όσο και με νέα εργαλεία που θα αποκτηθούν με το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ”, ώστε να είμαστε έτοιμοι», προσέθεσε.

Katzou

Οι αρρυθμίες του ΔΕΔΔΗΕ βυθίζουν στο σκοτάδι εμπορικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες Οι ελληνικές επιχειρήσεις δοκιμάζονται όλο και περισσότερο από τις καθυστερήσεις και τις βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Για να συνδεθεί μια νέα επιχείρηση στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να χρειαστεί και μισός χρόνος, ανάλογα την περιοχή. Αυτό σημαίνει οικονομικές ζημιές και απώλειες πελατών. Ακόμα και όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη ρεύμα, δεν είναι καλύτερα. Οι διακοπές και οι πτώσεις τάσης είναι συχνό φαινόμενο, προκαλώντας ζημιές σε μηχανήματα, ψυγεία και πρώτες ύλες. «Για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια δεν ψήσαμε ψωμί λόγω βλάβης στο δίκτυο», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας αρτοποιός, δείχνοντας πόσο άμεσες και πρακτικές είναι οι συνέπειες. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) κάνει λόγο για απαρχαιωμένο δίκτυο και έλλειψη επικοινωνίας με τον ΔΕΔΔΗΕ. Η κατάσταση, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των βιοτεχνών, έγινε ακόμη χειρότερη μετά το κλείσιμο των τοπικών γραφείων του οργανισμού, αφού πλέον η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου. Πολλοί επιχειρηματίες καταγγέλλουν ότι η επικοινωνία με τον φορέα έχει σχεδόν «χαθεί». Έρευνα της εταιρείας Netrino για λογαριασμό του ΒΕΑ δείχνει ότι το 46% των επιχειρήσεων στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία αντιμετωπίζει συχνές διακοπές ρεύματος, διάρκειας 1-3 ωρών, ενώ το 71% βιώνει τέτοια φαινόμενα τουλάχιστον μία ή δύο φορές τον χρόνο. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις μάλιστα δηλώνει ότι οι διακοπές συμβαίνουν σχεδόν κάθε μήνα. Εξίσου σοβαρό πρόβλημα αποτελούν οι πτώσεις τάσης, που προκαλούν βλάβες στον εξοπλισμό και οικονομικές απώλειες χιλιάδων ευρώ. Παρόλο που ο νόμος προβλέπει αποζημίωση για τέτοιες ζημιές, ελάχιστοι είναι αυτοί που τελικά την παίρνουν. Μόλις το 14% όσων υπέβαλαν αίτηση είδαν κάποια αποζημίωση, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν την απάντηση ότι ο ΔΕΔΔΗΕ «δεν αναγνώρισε» το περιστατικό. Ελάχιστες επιχειρήσεις έχουν ασφαλιστεί για διακοπές ρεύματος, και ακόμα λιγότερες έχουν αποζημιωθεί. Τα προβλήματα αποδίδονται κυρίως στην παλαιότητα του δικτύου και στην έλλειψη τεχνικού προσωπικού. Παρά τις εξαγγελίες για υπογειοποίηση καλωδίων, το 90% του δικτύου παραμένει εναέριο. Στην Ήπειρο, δε, πενήντα επιχειρήσεις που επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά περιμένουν πάνω από δύο χρόνια για να συνδεθούν με το δίκτυο. Η κατάσταση στο ηλεκτρικό δίκτυο δεν είναι απλώς ένα τεχνικό πρόβλημα — είναι εμπόδιο στην ίδια τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Αν δεν υπάρξει άμεση ενίσχυση του ΔΕΔΔΗΕ και αναβάθμιση των υποδομών, η ελληνική παραγωγή θα συνεχίσει να «μένει στο σκοτάδι», κυριολεκτικά και μεταφορικά. Χριστοδουλίδης Μιχάλης Διπλ Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ Ενεργειακός Αναλυτής

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:40ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία στην Κρήτη: Στο 10% τα αποθέματα του φράγματος Αποσελέμη

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί της διεθνούς δύναμης ασφαλείας

19:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ιστορική νίκη για τη Μύκονο, «διπλό» στην έδρα του Ηρακλή

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της Πυροσβεστικής με 4.500 ακόμα στελέχη έως το 2026 «τρέχει» η κυβέρνηση

19:24ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό με ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα

19:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2: Επιστροφή στις νίκες με... δράστη Ελ Κααμπί

19:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Συλλογές Τατοΐου» – Ένα έργο που «ξεκλειδώνει» την ιστορία ενός αιώνα

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Μαγευτικές εικόνες στην κορυφή του ηφαιστείου Κιλαουέα - Βίντεο

19:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple μειώνει την παραγωγή του iPhone Air – Αυτός είναι ο λόγος

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η aftermovie του ιστορικού ταξιδιού στην Αυστραλία

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2 - Τελικό - «Διπλό» των Πειραιωτών

18:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

18:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Ατρόμητος: «Η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται σε τυπικούς λόγους»

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σοκάρει το βίντεο της βάναυσης κακοποίησης 13χρονης από 17χρονη

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν με καταδέχεσαι» - «δεν είμαι σε mood» - Επιβεβαιώνει ο Κασσελάκης τη συνομιλία με Τζάκρη -Τι απαντά

18:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Εύκολα η ΑΕΚ την Καρδίτσα

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Αποστολή διάσωσης από τη φρεγάτα «Σπέτσαι» στο φλεγόμενο δεξαμενόπλοιο – Ένας αγνοούμενος

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλός δημοσιογράφος βάζει… φωτιά: Προτάθηκε στη Νότιγχαμ ο Μπενίτεθ

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Χειραποσκευή «άρπαξε» φωτιά εν πτήσει – Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ για τους Tomahawk - «Νομίζω τελειώσαμε» - «Χαστούκι» σε Ουκρανία και ΕΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ για τους Tomahawk - «Νομίζω τελειώσαμε» - «Χαστούκι» σε Ουκρανία και ΕΕ

19:24ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό με ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν με καταδέχεσαι» - «δεν είμαι σε mood» - Επιβεβαιώνει ο Κασσελάκης τη συνομιλία με Τζάκρη -Τι απαντά

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε στα 2' όταν ρωτήθηκε για τον Τσίπρα - Οι αντιδράσεις παρουσιαστών του ΣΚΑΪ

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

17:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Super League – Βρέθηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια και κράνη στο γήπεδο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για τον θάνατο χήρας υπουργού στο Κολωνάκι - Οι ενδείξεις για εμπρησμό στο σπίτι της

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κατέρρευσε μπαλκόνι στην οδό Αγίου Ανδρέου – Αποκλείστηκε η περιοχή και διεκόπη η κυκλοφορία

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

15:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο η αποχώρηση της Κωνσταντοπούλου από τον ΣΚΑΪ

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Το πακιστανικό κινητό, το λευκό σκούτερ και ο μάρτυρας «κλειδί» - Νέες αποκαλύψεις στο θρίλερ του διπλού φονικού

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία ο οδηγός της Πόρσε που σκότωσε τον Παναγιώτη - Χτύπησε και απείλησε τη γυναίκα του μπροστά στο μωρό τους

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σοκάρει το βίντεο της βάναυσης κακοποίησης 13χρονης από 17χρονη

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

18:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Ατρόμητος: «Η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται σε τυπικούς λόγους»

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η aftermovie του ιστορικού ταξιδιού στην Αυστραλία

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Νεκρός ο οδηγός που καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε δέντρο

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Χειραποσκευή «άρπαξε» φωτιά εν πτήσει – Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ