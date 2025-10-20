Κρήτη: Γιαγιά και εγγονή χορεύουν και κλέβουν τις εντυπώσεις

Δύο γενιές, με το ίδιο όνομα και επίθετο, η Αρετή Ρομπογιαννάκη, γιαγιά και εγγονή, αποτέλεσαν το επίκεντρο ενός γλεντιού γάμου και βάπτισης στη Μεσαρά την Κυριακή 19 Οκτωβρίου. Ο φακός κατέγραψε τη στιγμή που οι δυο τους «έσυραν» τον χορό, αποδεικνύοντας ότι η αρχοντιά και το μεράκι της Κρητικής παράδοσης περνούν από γενιά σε γενιά.

