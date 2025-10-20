Κρήτη: Γιαγιά και εγγονή χορεύουν και κλέβουν τις εντυπώσεις

Η Αρετή Ρομπογιαννάκη και η συνονόματη εγγονή της, έδειξαν το χορευτικό τους χάρισμα σε γλέντι

Newsbomb

Κρήτη: Γιαγιά και εγγονή χορεύουν και κλέβουν τις εντυπώσεις
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο γενιές, με το ίδιο όνομα και επίθετο, η Αρετή Ρομπογιαννάκη, γιαγιά και εγγονή, αποτέλεσαν το επίκεντρο ενός γλεντιού γάμου και βάπτισης στη Μεσαρά την Κυριακή 19 Οκτωβρίου. Ο φακός κατέγραψε τη στιγμή που οι δυο τους «έσυραν» τον χορό, αποδεικνύοντας ότι η αρχοντιά και το μεράκι της Κρητικής παράδοσης περνούν από γενιά σε γενιά.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δρομέας πάλεψε με την αρκούδα για να σωθεί - Με ένα δάγκωμα διέλυσε το χέρι του

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή:Κόντρα Κωνσταντοπούλου-Χρυσοχοΐδη για την υπόθεση Ρούτσι και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν δέχτηκε στο Ελιζέ τον Σαρκοζί λίγες ώρες πριν μπει στη φυλακή

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γιαγιά και εγγονή χορεύουν και κλέβουν τις εντυπώσεις

21:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι προκάλεσε τη διακοπή λειτουργίας του AWS και την κατάρρευση του διαδικτύου

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η αλλαγή ώρας συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις; Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια

21:32LIFESTYLE

Βασίλης Κούκουρας: «Καβάλησα το καλάμι, αλλά είχα καλούς φίλους και με συμμάζεψαν»

21:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Μήνυμα από τον Τζιμπρίλ Σισέ σε Ράφα Μπενίτεθ - «Φέρε την ομάδα μας εκεί που αξίζει»

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Παραδόθηκε η σορός Ισραηλινού στρατιώτη στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς

21:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πότε έρχονται οι μεγάλες εκπτώσεις - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Λήστεια στον Λούβρο: Γιατί δεν ήταν ασφαλισμένα τα έργα τέχνης;

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Βίντεο από την πρώτη εγκληματική επίθεση του συνεργού σε βάρος του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

20:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Η μελανή σελίδα του Λούβρου: Όταν έκλεψαν τη Μόνα Λίζα και δεν το κατάλαβε κανείς για 24 ώρες

20:24ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Η δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στη νέα εποχή - Ημερίδα για τις μεταρρυθμίσεις

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι την 28η Οκτωβρίου

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Μεντιλίμπαρ: «Να τα κάνουμε όλα σωστά και η Μπαρτσελόνα να είναι σε κακή μέρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

19:20LIFESTYLE

Από την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στο OPEN

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Έξι νομοί της Ελλάδας σε σταθερό μαρασμό επί 45 χρόνια

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Βίντεο από την πρώτη εγκληματική επίθεση του συνεργού σε βάρος του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό – Δημοσιοποίησε το βίντεο της επίθεσης

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

12:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρευνες για το αν πυροβόλησε τρίτος - Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης και γιατί «μπάζει» ο ισχυρισμός του 22χρονου

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γιαγιά και εγγονή χορεύουν και κλέβουν τις εντυπώσεις

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για διαφθορά, μεταναστευτικό και ακρίβεια

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Παρέμβαση Μητσοτάκη την Τρίτη

21:32LIFESTYLE

Βασίλης Κούκουρας: «Καβάλησα το καλάμι, αλλά είχα καλούς φίλους και με συμμάζεψαν»

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Παραδόθηκε η σορός Ισραηλινού στρατιώτη στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι την 28η Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ