Τροχαίο στο Περιστέρι: Τραυματίστηκαν μητέρα και δίχρονο παιδί σε σοβαρή σύγκρουση

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε όταν οδηγός ενός ΙΧ κάμπριο έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, συγκρούστηκε με σταθμευμένο αυτοκίνητο και προκάλεσε τραυματισμό πεζής που προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο μαζί με το δίχρονο παιδί της, στο Περιστέρι.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν το αυτοκίνητο τύπου κάμπριο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από τον έλεγχο του οδηγού και χτύπησε σταθμευμένο όχημα. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που το σταθμευμένο όχημα μετακινήθηκε και τραυμάτισε μια γυναίκα που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο μαζί με το μικρό παιδί της, προσπαθώντας να περάσουν τον δρόμο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το δίχρονο παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από το σταθμευμένο όχημα, γεγονός που προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους. Αμέσως κλήθηκαν αστυνομικές αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τα οποία έφτασαν γρήγορα στο σημείο και μετέφεραν τη μητέρα και το παιδί στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν προανάκριση για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Το συμβάν συνέβη σε ώρα αιχμής, προκαλώντας συγκέντρωση πλήθους και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το EΡΤnews αποτυπώνεται η στιγμή της σύγκρουσης καθώς και τα δευτερόλεπτα μετά, με περαστικούς να σπεύδουν να απεγκλωβίσουν το παιδί από κάτω από το αυτοκίνητο, καταδεικνύοντας την άμεση αντίδραση της τοπικής κοινότητας.