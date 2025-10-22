Σμύρνη: Νέα συνάντηση την Πέμπτη Ελλάδας - Τουρκίας για τα ΜΟΕ

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί στη Σμύρνη η επόμενη συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (Μ.Ο.Ε).

Των δύο αντιπροσωπειών θα ηγούνται ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ, αντιστοίχως.

Στις εκατέρωθεν αντιπροσωπείες μετέχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η προηγούμενη συνάντηση για Μ.Ο.Ε. είχε λάβει χώρα στις 28 Απριλίου 2025 στη Θεσσαλονίκη.

Τα μέτρα στοχεύουν στην ανάπτυξη σχέσεων και εμπιστοσύνης μεταξύ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

Η συζήτηση δεν αναμένεται να εισέλθει σε θέματα που προκαλούν ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά η υλοποίηση των μέτρων δείχνει ότι οι δύο χώρες έχουν διάθεση συνέχισης του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα.