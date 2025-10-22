Σμύρνη: Νέα συνάντηση την Πέμπτη Ελλάδας - Τουρκίας για τα ΜΟΕ
Τα ΜΟΕ δεν είναι διαπραγμάτευση αλλά διάλογος χαμηλής πολιτικής μεταξύ των υπουργείων Άμυνας
Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί στη Σμύρνη η επόμενη συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (Μ.Ο.Ε).
Των δύο αντιπροσωπειών θα ηγούνται ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ, αντιστοίχως.
Στις εκατέρωθεν αντιπροσωπείες μετέχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η προηγούμενη συνάντηση για Μ.Ο.Ε. είχε λάβει χώρα στις 28 Απριλίου 2025 στη Θεσσαλονίκη.
Τα μέτρα στοχεύουν στην ανάπτυξη σχέσεων και εμπιστοσύνης μεταξύ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.
Η συζήτηση δεν αναμένεται να εισέλθει σε θέματα που προκαλούν ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά η υλοποίηση των μέτρων δείχνει ότι οι δύο χώρες έχουν διάθεση συνέχισης του διαλόγου σε όλα τα επίπεδα.