Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Red alert Μητσοτάκη για φθηνό ρεύμα και στέγη

Ελεύθερος Τύπος: Και πάλι... αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας

Η Καθημερινή: Στα χαρτιά η απαγόρευση αλκοόλ σε ανηλίκους

Τα Νέα: Οι τελικές αλλαγές

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chevron: «Ανοίγει» ο δρόμος για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, έπεσαν οι υπογραφές

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Δεν θα υποκύψουμε στις ΗΠΑ, οι κυρώσεις μπορεί να προκαλέσουν κάποιες απώλειες»

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ξεκινούν σταδιακά οι πληρωμές – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

07:25LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της στη διαθήκη της

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπόνους έως 354 ευρώ από μειώσεις φόρων - Ποιοι οι δικαιούχοι

07:02ΕΛΛΑΔΑ

06:54ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα Γλυπτά δεν Δειπνούν: Η δεοντολογία, η μνήμη και ο σεβασμός απέναντι στα Μάρμαρα του Παρθενώνα

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέρμανση: Πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα; - Πόσο κοστίζει κάθε λύση

06:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» παρά τα προβλήματα

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Νέο «μπαλάκι» ευθυνών Δούκα-Δένδια – Το μυστηριώδες «αλλοίμονο» στη νυχτερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ

06:36LIFESTYLE

Οι μεγάλες επιστροφές στην TV - Ο Παπαδάκης και οι θρυλικές σειρές

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ισορροπία τρόμου» στον ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηση επιβίωσης από Φάμελλο - Σκληρή γραμμή από Πολάκη

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Η στιγμή που διασώστες παραλαμβάνουν τον 15χρονο από το γυμναστήριο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Μαξίμου σβήνει τις «φωτιές» που άναψε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η καυτή πατάτα σε Δένδια και Χρυσοχοΐδη

06:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φοβάται η Εκκλησία το AI; Συγκρούεται η Τεχνητή Νοημοσύνη με τον Θείο Λόγο; Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας μιλά στο Newsbomb για το εργαλείο «Λόγος-Logos»

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύψεις από το νέο βιβλίο του Στόλτενμπεργκ: Τι έγινε όταν η Τουρκία έριξε το ρωσικό αεροσκάφος το 2015 - Οι προσωπικές του σχέσεις με τον Ερντογάν, το καλαμπόκι και το iPad

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Νέες αιχμές από την ανηψιά του 68χρονου - «Φωτογραφίζει» ως δράστες πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον - Βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Από το πάρτυ της Καλλιθέας στο μοιραίο κλαμπ - «Ήπιαμε ένα μπουκάλι βότκα και πήγαμε στο μαγαζί», αναφέρει φίλη της 16χρονης - Βίντεο

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

