Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Red alert Μητσοτάκη για φθηνό ρεύμα και στέγη
Ελεύθερος Τύπος: Και πάλι... αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας
Η Καθημερινή: Στα χαρτιά η απαγόρευση αλκοόλ σε ανηλίκους
Τα Νέα: Οι τελικές αλλαγές
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:14 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μπόνους έως 354 ευρώ από μειώσεις φόρων - Ποιοι οι δικαιούχοι
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος