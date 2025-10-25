Σέβη Βολουδάκη: Το μήνυμά της για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού

Σε μήνυμά της με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη αναφέρει:

«Σήμερα, θυμόμαστε πως η πρόληψη δεν είναι φόβος. Είναι δύναμη, φροντίδα και αγάπη. Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη σε αυτή τη διαδρομή.

Με τα εθνικά προγράμματα «Φώφη Γεννηματά» και «Προλαμβάνω», κάθε γυναίκα έχει πλέον τη δυνατότητα να κάνει δωρεάν προληπτικό έλεγχο, να ενημερωθεί, να προστατεύσει την υγεία της, να προλάβει.

Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ταμπού είναι μια πραγματικότητα που μπορούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε.

Μέσα από την ενημέρωση, την έγκαιρη διάγνωση και τη συλλογική ευαισθητοποίηση, δίνουμε φωνή σε όσες γυναίκες παλεύουν, σε όσες νίκησαν και σε όσες μας θυμίζουν καθημερινά τι σημαίνει κουράγιο και ελπίδα.

Ας κάνουμε την πρόληψη συνήθεια ζωής.

Για εμάς, για τις γυναίκες που αγαπάμε, για κάθε επόμενη γενιά».