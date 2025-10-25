Θεσσαλονίκη: 42χρονος συνελήφθη για διάρρηξη οχήματος - Προσπαθούσε να πετάξει κλεμμένες κάρτες

Αστυνομικοί του Τμήματος Τούμπας - Τριανδρίας συνέλαβαν έναν 42χρονο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να πετά τραπεζικές κάρτες και έγγραφα που δεν του ανήκαν.

Από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου αποκαλύφθηκε ότι ο άνδρας είχε διαρρήξει νωρίτερα ένα αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης, απ’ όπου αφαίρεσε τα έγγραφα, τις κάρτες και έναν φορητό υπολογιστή, τα οποία στη συνέχεια προσπάθησε να «ξεφορτωθεί» για να σβήσει τα ίχνη του.